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報復美空襲 伊朗打擊巴林、約旦與科威特美軍設施

中央社／ 杜拜/華盛頓10日綜合外電報導

美國伊朗今天爆發4月停火以來最大規模交火。美方針對直升機遇襲一事，在荷莫茲海峽發動空襲；伊朗革命衛隊隨後宣稱攻擊約旦一處美軍基地，以及波灣地區另外21個目標。

路透社報導，伊朗這波攻勢範圍極廣，涵蓋科威特與巴林。而在此之前，美軍中央司令部（CENTCOM）已就總統川普（Donald Trump）所說的美國陸軍阿帕契（Apache）直升機遭擊落一事採取打擊行動，轟炸荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗防空、地面指揮設施及監視雷達據點。

美軍中央司令部已於美東時間晚間9時前不久發布聲明，宣布這波行動結束，前後持續約4小時。一名美國官員透露，美軍在行動中精確打擊了近20個伊朗軍事目標。

為回應美方的轟炸，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）隨即發表聲明，宣稱已使用「遠程飛彈」鎖定美軍位於約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地內的4處設施。

伊朗革命衛隊指出，攻擊目標包括F-35戰機機棚及美軍指揮中心，並警告若美方進一步發動攻擊，伊朗將祭出「毀滅性且果斷」的回應。

而在約旦，該國武裝部隊今天表示，部隊已成功攔截並擊落5枚自伊朗發射、瞄準阿茲拉克基地的飛彈。軍方補充，攔截後的飛彈殘骸落在約旦境內，並未造成人員傷亡或財產損失。

另一方面，伊朗革命衛隊宣稱已派出無人機襲擊科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）。科威特軍方則表示，已啟動防空系統攔截來襲目標，並呼籲民眾遵從官方安全指示。

同時，伊朗革命衛隊也宣稱以無人機突襲了巴林的美國海軍第五艦隊總部，揚言若敵對行動持續，將展開更嚴厲的回應。

巴林內政部隨即發出警報，呼籲大眾前往安全地點。巴林國王的新聞顧問在X發文表示，防空部隊已成功擊退來襲的伊朗無人機。

美國匿名官員透露，初步評估顯示，伊朗發射的飛彈與無人機幾乎全數遭攔截。目前並無美軍人員傷亡或基地損壞通報。

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