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中東戰爭第102天》美直升機遭擊落後空襲伊朗 最新發展一次看

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國與以色列聯手攻打伊朗進入第102天。圖為以色列警察在以色列北部札爾齊爾檢查一處火箭攻擊現場。 法國社
美國與以色列聯手攻打伊朗進入第102天。圖為以色列警察在以色列北部札爾齊爾檢查一處火箭攻擊現場。 法國社

美國以色列聯手攻打伊朗進入第102天，美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗在荷莫茲海峽附近擊落阿帕契直升機事件。伊朗隨後表示對美軍駐巴林和約旦基地發動空襲。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國陸軍一架阿帕契（Apache）直升機昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭擊落，美軍隨即展開搜救兩名機組人員的行動，最終海軍一艘無人艇救起兩人。

美國總統川普指控伊朗擊落這架直升機，強調美國「必須」回應。

多名美國官員表示，這架直升機在阿曼外海巡邏時，遭一架伊朗「見證者」（Shahed）無人機攻擊。

美國今天對伊朗發動報復性空襲行動。美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，他們「派出美國空軍及海軍戰機，以精確彈藥打擊了荷莫茲海峽附近的伊朗防空、地面指揮設施與監控雷達」。

●伊朗動向

伊朗多家媒體稍早報導，首都德黑蘭的國際機場已重新開放，來自沙烏地阿拉伯、載著朝覲（hajj）信徒的班機已降落。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽及周邊區域，並警告若繼續停留，可能面臨隨時被捲入交火的風險。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在美國今天發動空襲後報導說，荷莫茲海峽附近的伊朗南部沿海地區空襲行動已停止，「據報目前局勢平靜」。阿拉奇表示，軍方不會對任何攻擊或威脅視而不見。

根據伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明，美方的報復行動襲擊了伊朗的賈斯克（Jask）、西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm），並指責美軍是以「虛假藉口」發動攻擊，造成西里克一座電信天線受損，並摧毀市內兩座儲水槽。

聲明說，革命衛隊於當地10日凌晨2時30分對巴林的美國海軍第五艦隊總部發動無人機攻擊，並警告若持續敵對行動，將有「更嚴厲回應」。革命衛隊還表示，他們襲擊約旦一處美軍基地的4個目標。

●油價股匯動態

川普今天強調美國「必須」就伊朗擊落阿帕契直升機一事回應，受此消息影響，原本盤中跌深的國際油價終場跌幅收斂。

紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價下跌3.10美元或3.4%，收報每桶88.20美元。倫敦北海布倫特原油8月交割價下跌2.80美元或2.97%，收在每桶91.45美元。

市場正在權衡美國與伊朗緊張局勢的最新進展，美國科技股再度湧現拋售潮、回吐昨天部分漲幅，華爾街股市今天收盤互有漲跌。

根據路透社與益普索（Ipsos）昨天完成的民調，川普近幾天的施政滿意度仍在他政治生涯的低點徘徊；現階段而言，大多數民眾預期，受到伊朗戰事影響，國內汽油價格恐將居高不下。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩南部歷史悠久的港口城市泰爾（Tyre），至少造成8人身亡，之後又空襲泰爾附近地區，死亡人數增至11人。以色列發動襲擊前，曾首度對全市發布撤離令。

約旦在當地時間10日表示，約旦擊落伊朗發射的5枚飛彈，這些飛彈的目標是駐有美軍的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）區域。

中東 伊朗 空襲 以色列 美國

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