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伊朗報復！稱發動21起攻擊打下美軍MQ-9無人機 美方回應了
紐約時報報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊10日凌晨表示，已對美軍發動21起攻擊，包括襲擊美軍位於巴林的第五艦隊總部，隨後射彈道飛彈打擊美軍駐約旦基地，且擊落一架美軍MQ-9無人機。美軍則否認伊朗說法。
革命衛隊聲明，對巴林的行動是回應美方稍早藉口攻擊波斯灣沿岸多處。伊軍已發動無人機攻擊駐巴林的美國第五艦隊，並警告若敵對行動持續，將採取「更嚴厲的回應」。
巴林內政部證實，區域已響起警報，並呼籲民眾前往安全地點避難。巴林一名媒體顧問隨後在社群平台X發文表示，防空系統已成功擊退伊朗攻擊。五角大廈尚未回應置評。
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述法斯通訊社報導，隨後革命衛隊又稱，航太部隊發射遠程固體燃料飛彈，攻擊美軍位於約旦的阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）4處關鍵目標，包括F-35戰機掩體及指揮控制中心。
另外，科威特軍方稍早表示，防空系統正攔截敵對目標；但聲明並未說明遭無人機或飛彈攻擊，也未透露從何處發射。
根據革命衛隊聲明，伊朗海軍部隊已對美軍在中東地區基地發動21次攻擊，並在布什爾省（Bushehr）上空擊落一架美軍MQ-9無人機。
對此，美國官員回應，21次攻擊並非事實。
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