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美軍阿帕契遇襲機組員獲救 無人艇建功5重點一次看

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社) 歐洲新聞圖片社
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社) 歐洲新聞圖片社

美國陸軍一架阿帕契（Apache）直升機昨天在荷莫茲海峽附近遭擊落，美軍隨即展開搜救兩名機組人員的行動，最終海軍一艘無人艇救起兩人，這是一場史無前例的海上救援行動。

綜合「華爾街日報」（WSJ）和路透社報導，美國指控伊朗擊落這架阿帕契直升機。根據美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）說法，當時天色漸暗，機組人員在水中待了兩小時。一名高階美國官員形容他們從被擊落的直升機中逃生宛如天助的奇蹟時刻。

美軍中央司令部說，當時有美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機與噴射戰機在空中掩護，機組人員隨後由遠端遙控的無人艇救起。

這艘長約7.3公尺的薩羅尼克（Saronic）公司海盜（Corsair）無人艇可航行超過1000英里（約1609公里）、載重1000磅（約454公斤），當時將機組人員運送至較安全水域。霍金斯說，之後機組人員再由救援直升機從無人艇甲板接走。

美國海軍無人艇首度完成這類任務，使得第59特遣隊（Task Force 59）成為焦點，這是美國海軍首支專責無人系統的部隊，駐紮在巴林，隸屬於監督中東美國海軍行動的美國海軍中央司令部（NAVCENT）。

第59特遣隊自2021年成立以來一直在中東地區測試與部署日益擴大的海上無人載具隊，反映五角大廈進一步致力發展自主航行船隻作為具成本效益和快速反應的資產，但這個想法面臨顯著的挫折與技術挑戰。

以下是5個關於海上無人載具的重點：

1.美國同時操作水面和水下無人載具，依照不同任務與用途設計。

2.水面無人載具尺寸多元。較小型的是約5公尺長的角型快艇，例如全球自主偵察艇（Global AutonomousReconnaissance Craft, GARC），用於港口、海岸線及船隻偵察。較大型的快艇例如L3哈里斯（L3Harris）的Arabian Fox MAST-13，可執行監視、協助目標鎖定及海上通訊中繼任務。

3.美國海軍操作多種類別的水下無人載具，包括大型、中型與小型，各自適用於不同任務與深度。大型水下無人載具可自主航行數千公里，而較小型者則用於較短距離任務，例如水雷偵測。美軍在此領域研發與部署的多數系統屬於機密，對外公開的系統往往很快消失於公眾視野。

4.海上無人載具用途多元。許多設計用於監視與追蹤敵方，或協助掃雷，也有部分設計用於進攻或作戰相關任務。美軍中央司令部告訴路透社，這次救援行動由無人艇執行，但未說明型號。一種可能的情境是大型無人艇抵達現場，機組人員隨後登艇。

5.部分海上無人載具成績斐然。烏克蘭的Magura V5並非美國資產，是目前最具實戰經驗的海上無人載具，已擊沉多艘俄羅斯軍艦，並於2024年12月擊落一架俄羅斯直升機，成為海上無人載具摧毀飛行器首例。

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