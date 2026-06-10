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美軍宣布完成報復阿帕契遭擊落空襲行動 伊朗革命衛隊反擊美第五艦隊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗國家廣播電視台4月6日發布影片畫面顯示，據稱伊朗發射無人機攻擊沙烏地阿拉伯哈爾吉基地及科威特阿迪里基地的美軍目標。資料照片。法新社
伊朗國家廣播電視台4月6日發布影片畫面顯示，據稱伊朗發射無人機攻擊沙烏地阿拉伯哈爾吉基地及科威特阿迪里基地的美軍目標。資料照片。法新社

美國中央司令部（CENTCOM）9日發表聲明表示，轄下部隊依據美國總統川普指示，已完成對伊朗的自衛性打擊，以回應前一天一架美國陸軍阿帕契直升機遭擊落事件。

聲明指出，美軍動用空軍與海軍戰鬥機發射精準彈藥，打擊荷莫茲海峽附近的伊朗防空系統、地面控制站及監視雷達設施。中央司令部表示，此次行動是對近期針對美軍部隊及通過區域水域國際商船攻擊的相稱回應，美軍仍將維持高度警戒，以因應伊朗無端侵略行為。

美軍發動打擊後，伊朗南部多地陸續傳出爆炸聲。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）與梅爾通訊社（Mehr）報導，格什姆島（Qeshm Island）再度傳出爆炸聲，阿巴斯港（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）及賈斯克（Jask）等地也傳出爆炸聲或啟動防空系統。

半島電視台引述伊朗國營媒體報導指出，伊朗革命衛隊表示，已透過向駐巴林的美國第五艦隊發動無人機攻擊，回應美國對伊朗南部的打擊。革命衛隊在聲明中表示，衝突仍在持續，並警告如果美軍的「侵略行為」持續下去，將採取更強烈的報復措施。

革命衛隊同時證實，美軍對伊朗南部賈斯克、西里克及格什姆島多個地點發動攻擊，造成西里克貝馬尼區一座通訊塔受損，並摧毀兩座儲水槽。

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