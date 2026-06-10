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美軍直升機遇襲後反擊 伊朗媒體稱目前「局勢平靜」

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
中央司令部4月18曾在社群公布阿帕契直升機於荷莫茲海峽執行任務畫面。 法新社
中央司令部4月18曾在社群公布阿帕契直升機於荷莫茲海峽執行任務畫面。 法新社

根據美軍中央司令部（CENTCOM）說法，美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗在荷莫茲海峽附近擊落美軍一架阿帕契直升機事件。伊朗媒體隨後報導說目前局勢「平靜」。

「華爾街日報」（WSJ）報導，一名高階官員表示，美方空襲目標包括伊朗在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近的防空設施和雷達。

軍方表示，這波自衛性打擊是依據美國總統川普指示發動。負責監督美軍中東行動的美軍中央司令部在聲明中說：「這項任務是對伊朗無端侵略行為的合乎比例回應。」

川普今天指控伊朗擊落美軍一架阿帕契（Apache）直升機。多位美國官員說，這架直升機在阿曼外海巡邏時，遭一架伊朗「見證者」（Shahed）無人機攻擊。

伊朗官員則說伊朗並非故意鎖定這架直升機，不過伊朗近來一直對與美國合作穿越荷莫茲海峽的商船發射無人機。美國官員表示，無論這次攻擊是否出於「故意」都必須回應。

最新事態發展恐將打破脆弱的停火局面，尤其荷莫茲海峽和周邊地區近來發生零星衝突。伊朗在停火期間多次向試圖通過荷莫茲海峽的商船發射無人機，美國也對伊朗目標發動多次空襲，以防德黑蘭政權加強對荷莫茲海峽的控制。

根據法新社消息，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，在美國對美軍直升機遭擊落事件發動空襲反擊後，荷莫茲海峽附近的伊朗南部沿海地區空襲行動已停止。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台在通訊平台Telegram上表示：「據報目前局勢平靜。」

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