美軍營救阿帕契機組員過程曝！首度派出「海盜」無人艇2小時建功

紐約時報報導，美軍一架阿帕契攻擊直升機9日在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落，2名機組員落入阿曼外海。危急時刻，前往救人的並非傳統救難船或軍艦，而是美國海軍「海盜」（Corsair）無人艇。這艘造價120萬美元（約台幣3828萬元）、結合AI技術的海上無人載具，先鎖定並接上落海的2名機組員，再將兩人送往海上接應位置，由直升機吊掛撤離，全程約2小時完成。這是美軍首次由無人艇執行海上救援。

根據美國中央司令部，這架阿帕契在美東時間8日晚間7時33分墜毀，機上一名飛行員與一名砲手落入阿曼外海水域。美國海軍隨後出動由第五艦隊第59特遣隊遠端操作的「海盜」無人艇執行救援，並在2小時內完成任務。

中央司令部發言人霍金斯9日表示，選用海盜是基於距離與能力因素，該無人艇外型類似快艇，先找到2名機組員，讓他們登艇後載往海上另一處接應地點；隨後另一架直升機轉送離開。

「海盜」無人艇長約24英尺（約7.3公尺），由美國國防科技新創公司Saronic Technologies製造，以柴油為燃料，最高航速可達35節，最多可承載1000磅（454公斤），航程超過1000海里（約1852公里）。根據市場研究公司Sacra報告，每艘造價估計約120萬美元，相較傳統軍用船艦成本低廉。

中央司令部司令庫柏2022年10月在一場區域演習後表示，這類無人艇可整合AI技術，分析感測器偵測到的行為模式，再將結果分享給區域內指揮官與艦艇。

根據路透，海上無人艇用途日益多元，不再只是偵察工具，也逐漸被運用於更高風險的軍事任務。這類無人載具可執行海上監視、偵測水雷及追蹤敵方活動，部分也正被改裝為作戰平台，從例行巡邏到高危險任務都能派上用場。

海軍官員表示，由於有人艦艇數量不足，無法持續掌握中東水域動態，這些無人載具可強化美國第五艦隊偵測走私與伊朗惡意活動的能力。第59特遣隊成立於2021年，設於巴林，負責在中東水域操作各式自主水面無人載具與空中無人機，3月下旬開始在區域操作海盜無人艇。

阿帕契是美軍目前在該區域執行任務的最具威懾力機型之一。一名美國官員稍後表示，這架直升機是被伊朗一架單向攻擊無人機擊落。伊朗國家廣播機構則引述一名未具名軍方官員說法，警告不要「以軍用直升機墜毀為藉口，再度發動敵方侵略」，暗示德黑蘭並不負責。