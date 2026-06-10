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美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

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川普稱必須回應！伊朗無人機擊中美軍阿帕契後果來了 防空系統遭空襲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日觀看NBA總決賽第三場比賽後，在紐約甘迺迪國際機場登上空軍一號。路透
美國總統川普8日觀看NBA總決賽第三場比賽後，在紐約甘迺迪國際機場登上空軍一號。路透

美軍一架阿帕契直升機8日在荷莫茲海峽附近遭擊落後，美軍中央司令部9日表示，已對伊朗發動打擊。一名資深官員透露，打擊目標包括海峽附近的伊朗防空系統與雷達設施。

華爾街日報與Axios報導，美國總統川普指控伊朗擊落這架美軍阿帕契直升機。他在真實社群發文表示：「伊朗擊落一架在荷莫茲海峽巡邏的美軍阿帕契直升機。兩名飛行員都平安無恙，但美國必須對這次攻擊作出回應。」

美軍於美東時間9日下午5時起對伊朗發動「自衛性」打擊。此次行動由川普下令執行，美軍中央司令部在聲明中表示：「這項任務是對伊朗無端侵略行為的相稱回應。」

一名美國官員表示，美軍攻擊了荷莫茲海峽周邊數套伊朗防空系統與雷達設施。伊朗國營媒體則指出，位於荷莫茲海峽沿岸的荷莫茲甘省（Hormozgan）多地傳出爆炸聲，包括格什姆島（Qeshm Island）在內。Axios記者拉維德（Barak Ravid）在「X」透露，美國官員表示，第二輪打擊行動正在進行中，目標仍為防空和雷達系統。

報導指出，阿帕契直升機一直低空飛越荷莫茲海峽，執行海上巡邏與精準打擊任務，因此處於伊朗跨越海峽發射無人機的射程範圍內。多名美國官員表示，這架阿帕契直升機8日深夜在阿曼外海執行巡邏任務時，遭一架伊朗製見證者（Shahed）無人機擊中墜落。儘管伊朗官員表示並非刻意瞄準該機，但伊朗一直向與美國合作通過荷莫茲海峽的商船發射無人機。

一名美方官員告訴Axios，調查結果認定是一架伊朗無人機擊中這架阿帕契直升機並導致墜毀，但尚未確定是否屬於蓄意行為。不過，美方官員指出，無論攻擊是否出於故意，都足以構成美方回應的理由。

川普9日接受華爾街日報電話訪問時表示，封鎖正使伊朗「變得非常貧窮」，並稱只要有必要就會維持封鎖，同時試圖淡化直升機事件的重要性，稱此事「不是什麼大事」，並強調「飛行員沒事」。

不過，ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）在「X」發文表說，他在美軍中央司令部宣布對伊朗發動報復性打擊期間與川普通電話。川普表示：「我認為作出回應非常重要。他們擊落了一架直升機，而我們正在作出回應。」並稱：「這是對他們昨晚對我們直升機所作所為的回應。我認為回應應該非常強烈、非常有力，而這次行動就是如此。」

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