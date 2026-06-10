美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數

美軍周二晚間對伊朗發動新一輪空襲，稱此舉是回應美方指控伊朗前一日在荷莫茲海峽附近擊落一架阿帕契直升機。伊朗已揚言報復，美伊之間原本脆弱的停火協議再度面臨考驗，而川普宣稱即將達成的核協議也蒙上陰影。

美國中央司令部表示，美東時間周二下午5時開始執行「自衛性打擊」，稱這是對伊朗「毫無正當理由侵略行為的相稱回應」。伊朗官媒隨後報導，荷莫茲海峽周邊多處地區傳出爆炸聲響。

美國總統川普稍早在社群平台Truth Social上表示，伊朗周一晚間擊落一架正在荷莫茲海峽巡邏的美軍AH-64阿帕契直升機，美方必須作出回應。他強調，機上兩名飛行員均已獲救且未受傷，但攻擊行為不能被忽視。

CNBC報導，根據中央司令部說法，這架直升機於周一晚間美東時間7時33分在阿曼沿岸附近墜落，兩名機組員約兩小時後由美國海軍及第82空降師救出。

美軍周二上午的最初聲明並未將墜機歸咎於伊朗，表示事件正在調查中。但數小時後，川普明確指責伊朗擊落美機。

伊朗方面否認相關指控。國營電視台IRIB表示，過去24小時內荷莫茲海峽並未執行任何攻擊性軍事行動。

伊朗外長阿拉奇在美方空襲前於X上發表聲明，靠近伊朗領土的外國部隊本就面臨意外、人為失誤或遭交火波及的風險，若要降低風險，最佳方法就是離開。他並表示，伊朗「偏好外交語言，但也能說其他語言」。

伊朗國會議長卡利巴夫也發出類似警告：「如果你違背承諾，我們就會切換到最擅長的語言。」

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社則直接表示，德黑蘭將對美軍空襲採取報復措施。

此次報復性打擊發生前，川普才剛宣稱美伊距離達成協議僅一步之遙。他周一深夜表示，雙方正接近完成一項「非常、非常好的協議」，不僅能阻止伊朗取得核武，也將在簽署後立即全面重啟荷莫茲海峽航運，最快兩至三天內就能完成簽署。

美軍空襲消息傳出後，國際油價小幅上漲至每桶92.3美元，市場正密切關注伊朗是否展開報復，以及美伊即將達成協議的前景是否因此生變。