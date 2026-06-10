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美軍對伊朗發動新攻勢 回應阿帕契直升機遭擊落
美軍中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗伊斯蘭共和國前一天擊落美國陸軍一架阿帕契直升機後，軍方今天正在對伊朗發動「對等」打擊行動。
法新社報導，美軍中央司令在社群媒體平台X發文說，美國部隊「於美東時間今天下午5時依據三軍統帥指令，對伊朗展開自衛打擊，以回應昨天美國陸軍一架阿帕契直升機遭擊落一事」。
中央司令部指出：「這項任務是對伊朗無端攻擊的對等回應。」
此外，美國總統川普（Donald Trump）接受訴美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說，他希望美方對伊朗擊落這架直升機一事做出「非常強大的」回應。
川普表示：「這是對他們昨夜擊落我們直升機的回應…我認為這個回應要非常強硬、有力，這正是我們此次行動的目的。」
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