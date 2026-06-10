伊朗外長：外國部隊停留荷莫茲海峽 始終處於風險中

美軍周二晚間對伊朗發動新一輪空襲，稱此舉是回應美方指控伊朗前一日在荷莫茲海峽附近擊落一架阿帕契直升機。伊朗已揚言報復，美伊之間原本脆弱的停火協議再度面臨考驗，而川普宣稱即將達成的核協議也蒙上陰影。

2026-06-10 06:50