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美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

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伊朗外長：外國部隊停留荷莫茲海峽 始終處於風險中

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊區域，並警告若繼續停留，可能面臨隨時被捲入交火的風險。

法新社報導，阿拉奇在社群平台X上發文說：「荷莫茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享…靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」

美國總統川普（Donald Trump）指控伊朗昨夜在荷莫茲海峽附近擊落美國陸軍一架阿帕契直升機，他矢言做出回應。阿拉奇對此表示：「為降低風險，最好的解決方式就是他們離開。」

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