川普：美軍阿帕契遭伊朗擊落 美方必須做出回應

外媒稍早披露美國陸軍一架阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽附近後，軍方表示機上兩名機組人員已獲救，美國總統川普今天說這架直升機遭伊朗擊落，強調美國「必須」做出回應。

法新社報導，川普（Donald Trump）發表聲明說他接獲通知，「昨夜伊朗人在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）上空巡邏時，擊落我們其中一架極先進的阿帕契直升機」。

這架阿帕契直升機是繼4月一架F-15戰機被擊落後，華府方面已證實的第2架在中東戰爭期間被伊朗擊落、有飛行員駕駛的飛機。

機上兩名機組人員安然無恙，不過川普表示：「無論如何，美國必須對這次攻擊做出回應，這是必要之舉。」他未透露更進一步的細節。

「紐約時報」率先披露，這架阿帕契直升機昨天在荷莫茲海峽附近墜落，機上兩名機組員安全獲救。

另據路透社，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美國陸軍AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）在當地時間8日凌晨3時許，於阿曼海岸附近執行海域巡邏任務期間墜落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，一艘美國海軍水面無人艇「在水中尋獲並援救機組人員」。

美軍中央司令部告訴路透社，這次救援由無人艇執行，但未說明載具型號。