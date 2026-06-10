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美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普9日表示，他被通知美軍一架阿帕契直升機昨晚遭到伊朗擊落，不過沒有人員傷亡；川普強調說，美國必須回應伊朗的攻擊。

美伊衝突目前尚在停火狀態，不過川普9日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他被美國軍方告知，一架高度精密的阿帕契直升機在執行荷莫茲海峽的巡邏任務時，遭到伊朗擊落。

川普指出，阿帕契直升機上的兩名飛行員均安全無虞，沒有受傷，不過川普表示，美國必須回應這次攻擊。

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