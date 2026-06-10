美伊各提「勝利」條件 和平協議難題
幾周以來，美伊兩國談判代表對於結束戰爭的初步協議框架已心知肚明，問題在於如何設計一份能讓雙方都宣稱獲勝的協議。
紐約時報指出，在這場戰爭中，美伊都沒有完全獲勝也沒徹底戰敗，雙方都非常渴望達成協議，也都需要能向國內強硬派交代的有利成果。兩國領導人的特立獨行更增加談判難度，伊朗最高領袖穆吉塔巴躲在安全地點靠信差傳遞訊息，批准任何提案都相當緩慢；而美國總統川普說變就變，連他的特使都很難代表他進行談判。
這讓雙方陷入「非戰非和」僵局，也拖累全球經濟，因為雙方仍繼續封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽。
調解方警告，這種不確定性持續愈久，和平進程脫軌風險就愈高。以色列和伊朗八日爆發自四月停火以來首次相互空襲，在川普出面促使雙方退讓前，局勢再度被推向全面戰爭邊緣，凸顯當前情勢脆弱。
任何和平協議框架，都需要伊朗讓荷莫茲海峽交通恢復正常，以及美國停止封鎖伊朗船隻。雙方還將承諾舉行第二階段談判，最終以伊朗放棄其濃縮鈾換取美國放寬經濟制裁，伊朗還要求動用部分被凍結的資產。現在的難題在於如何安排這些條款的先後順序。
伊朗最高領袖穆吉塔巴需要確保和平協議不會激怒國內強硬派，尤其是革命衛隊高級軍官。這些軍官認為，伊朗有能力封鎖荷莫茲海峽，就不應該向殺害多位伊朗領導人的國家做出任何讓步。他們深信美國會再次襲擊伊朗，因此極力推動強硬立場。
另一方則是即興決策的川普，他多次推翻雙方已同意的條件。知情人士透露，四月雙方談判時，川普特使威科夫和副總統范斯告訴伊朗，川普會接受「伊朗暫停核濃縮計畫十年」。伊朗當時同意這個提議，但川普卻突然反悔，堅持要求暫停廿年，導致談判破裂。
在最新一輪談判中，當雙方花費數天等待穆吉塔巴回應最新提案時，川普又對伊朗核計畫和凍結資產提出新的附加條件。此舉激怒伊朗官員，認為川普完全不可信。
儘管談判斷斷續續，大多數分析家認為未來幾周很可能會達成某種初步、臨時且模糊的協議，因為伊朗經濟危機惡化，川普則面臨期中選舉和油價暴漲壓力。
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