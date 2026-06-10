以軍再空襲黎南 美伊談判添障礙

以色列九日空襲黎巴嫩南部城鎮與村莊，讓原本就搖搖欲墜、為期兩個月的停火協議再度面臨考驗。在美國總統川普施壓下，以色列和伊朗八日結束兩天相互空襲，如今以色列不顧伊朗警告又對黎巴嫩出手，恐成為美伊和平談判障礙。

黎巴嫩國家通訊社報導，南部城市泰爾九日遭以軍空襲，造成至少八人死亡、數十人受傷。這波最新襲擊，凸顯出各方努力談判以結束美國、以色列與伊朗之間的戰爭時，黎巴嫩已成為一個主要爭議焦點。

伊朗堅持，任何和平協議都必須包含對黎巴嫩的安全保障，但以色列則拒絕接受，表示將繼續在該地區打擊與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨民兵組織。

以色列日前空襲黎巴嫩首都貝魯特，引發伊朗發射飛彈攻擊以色列，以軍還擊空襲伊朗中西部多個目標，雙方七日、八日發生四月停火以來首次直接衝突。

川普九日表示，伊朗和以色列已同意停止對彼此的襲擊，且美伊之間一項「非常非常好的協議」可能在幾天內敲定。

不過，伊朗警告，如果以色列恢復其「侵略與敵對行為」，包括在黎巴嫩南部的行動，伊朗將再次攻擊以色列。

就真主黨而言，他們拒絕與以色列達成任何停火協議，並繼續從位於黎巴嫩南部的陣地向以色列開火。以色列目前已占領黎巴嫩南部大片地區，並辯稱這是為了防禦真主黨的必要措施。

目前尚不清楚美伊雙方是否真的更接近達成協議。川普八日上午和以色列總理內唐亞胡通話時說，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗外交部發言人巴格赫里則說，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

多名官員描述，川普八日在通話中要求內唐亞胡克制，不要升高對伊朗的打擊行動。美國與以色列官員表示，這次通話後，內唐亞胡下令軍方暫緩原定對伊朗發動的新一波打擊。

另外，一架美國陸軍阿帕契攻擊直升機九日在阿曼沿海的荷莫茲海峽海域巡邏時墜毀，兩名機組員安全獲救。這是美伊衝突以來首架損失的阿帕契直升機，目前仍不確定是遭伊朗擊落、發生機件故障還是其他原因，美軍表示失事原因仍在調查中。