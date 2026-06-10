川普：結束中東衝突有進展

美國總統川普9日再次宣稱，結束中東衝突的進度持續有進展。他在紐約告訴記者，「我們正處於一項非常、非常好協議的最後階段，一、兩天後至少會有眉目」。前一天他促成以色列和伊朗停火，並緩解可能破壞更廣泛和平努力的緊張局勢。

國際油價應聲下跌，紐約西德州原油一度跌破90美元大關，報每桶88.7美元，至少是一周最低。倫敦布蘭特原油盤中也跌逾2%。

川普這段最新談話前的數小時，以色列與伊朗連兩日互射飛彈後，在川普要求下，各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員說法報導，川普8日上午與以色列總理內唐亞胡通話，要求內唐亞胡克制，不要升高對伊朗的打擊行動。美國與以色列官員表示，這次通話後，內唐亞胡下令軍方暫緩原定不久後對伊朗發動的新一波打擊。

路透報導，以伊已暫緩行動，不過德黑蘭警告，若以色列繼續打擊黎巴嫩真主黨，伊朗將恢復敵對行動。伊朗媒體報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊警告，任何針對伊朗國家安全，或針對伊朗在區域內盟友，都將遭到果斷且代價高昂的回應。

有關美伊談判，伊朗外交部發言人巴格赫里表示，德黑蘭正與華府在「極度互疑」的氣氛下交換訊息。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼8日示，美國與伊朗正「交換看法與立場，努力達成最終文本」。但他補充，尚未達成最終文本。

伊拉瓦尼還表示，目前的停火是「全面性的」，涵蓋整個地區，包括黎巴嫩在內。