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美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 派無人艇救援成功創首例

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
在美國陸軍一架阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽附近後，美國軍方告訴路透社，美國海軍一艘無人艇已尋獲並援救兩名機組人員，這是首次由美國海軍無人艇完成此類任務。 法新社資料照
在美國陸軍一架阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽附近後，美國軍方告訴路透社，美國海軍一艘無人艇已尋獲並援救兩名機組人員，這是首次由美國海軍無人艇完成此類任務。 法新社資料照

美國陸軍一架阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽附近後，美國軍方告訴路透社，美國海軍一艘無人艇已尋獲並援救兩名機組人員，這是首次由美國海軍無人艇完成此類任務。

「紐約時報」（The New York Times）率先報導這項消息指出，一架陸軍阿帕契（Apache）攻擊直升機在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近墜落，兩名機組員均已安全救出。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美國陸軍AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）在當地時間今天凌晨3時許，於阿曼海岸附近執行海域巡邏任務期間墜落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，一艘美國海軍水面無人艇「在水中尋獲並援救機組人員」。

美軍中央司令部告訴路透社，這次救援由無人艇執行，但未說明載具型號。

美國總統川普在返回華府前，於紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）跑道上表示，這起事件中「沒有人受傷」。

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