快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再稱中東和平協議入尾聲 CNN盤點發言打臉「至少預告37次」

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，他正處於達成中東和平協議的「最後階段」。 法新社
美國總統川普今天表示，他正處於達成中東和平協議的「最後階段」。 法新社

美國總統川普今天表示，他正處於達成中東和平協議的「最後階段」。美國有線電視新聞網（CNN）統計，這已是他自開戰以來第37次宣稱協議即將達成。

川普告訴記者：「我們正處於達成一項非常、非常好的協議的最後階段。」

法新社報導，當川普被問及需要幾天還是幾週的時間時，他表示需要「2到3天」。

CNN報導，自川普宣布與伊朗停火以來，已經過了兩個多月，他當時表示雙方已接近達成協議。

川普於4月7日在社群媒體上表示，他們「進展非常順利」，但需要兩週的時間來「讓協議敲定並圓滿完成」。他在結語中表示，「很榮幸能讓這個長期問題接近解決」。

當然，問題並沒有解決。但儘管如此，川普在接下來的兩個月裡，仍不斷暗示協議即將達成，且次數相當頻繁。

根據CNN統計，包括停火前的時期在內，川普至少已經這樣宣稱了37次；這是他直接在社群媒體貼文、公開露面以及與媒體的通話中，表示協議即將達成，或聲稱伊朗極度渴望達成協議的次數。

沒有任何跡象表明今天的情況比4月7日更真實，但川普還是一直這麼宣稱。CNN分析，這可能是因為他產生了錯覺、試圖安撫金融市場，或者認為他可以憑藉意志讓協議成真。

但人們顯然已經不再認真看待這樣的說法。

這一切始於3月23日，當時美伊開戰還不到1個月。川普在空軍一號外向記者談到傳聞中的和平談判，並聲稱雙方已有「重大共識，我會說是幾乎所有的共識」。

到了第2天，他開始拋出後來成為老調重彈的說法，稱伊朗極度渴望達成協議。

川普補充表示：「我認為我們將結束這一切，我無法確切地告訴你。」

到了3月25日，川普的說法又變成了伊朗「非常想達成協議」；在3月26日的內閣會議上，又說伊朗正在「乞求達成協議」。

到了3月29日，川普在空軍一號上與記者們的非正式談話中，被問及是否預見到下週會達成協議，他回答說：「是的，我確實看到了在伊朗達成協議的可能。」

此時，川普的預測開始變得更加堅持。在4月6日，他表示在遭遇挫折之前，他們已經「非常接近達成協議」。

第2天，他宣布了停火，這原本預計持續兩週，同時雙方將敲定一項協議。

一週後，在4月15日這天，他告訴福斯財經網（FoxBusiness）：「我認為這快結束了，我認為這非常接近結束。」

他補充表示：「我們將拭目以待…我認為他們非常想達成協議。」

在接下來的幾天裡，川普幾乎保證一切都已結束。

他在4月16日告訴記者：「我們將與伊朗達成協議，這看起來非常好，而且這將是一項好協議。」

到了4月17日，他在3次不同的露面中聲稱伊朗已經「同意了一切」，「我認為我們將在接下來的一兩天內達成協議」，以及「我不認為有太多重大分歧」。

而在4月20日，他在「真實社群」（Truth Social）的一篇貼文中預測：「這一切都會發生，而且相對迅速！」

儘管這並沒有實現，但伊朗在4月30日仍然「渴望達成協議」。

川普在5月1日向記者打賭說，「當戰爭結束時，這應該不會太久…」。

川普暫時克制了自己的預測一段時間，隨後於5月18日宣布，應中東國家的請求，他將推遲軍事打擊「2、3天」，「因為他們認為他們已經非常接近達成協議了」。

到了此時，就連川普似乎也承認了這種預測出錯的頻率有多高。

川普說：「曾經有一段時間，我們認為非常接近達成協議，但並沒有成功。」他隨後補充說：「但這次有點不一樣。」

中東 川普 CNN 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗彈襲以色列 美媒：川普稱將勸尼坦雅胡勿報復

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

扮和事佬成功？川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

川普對美伊衝突何時結束又有新說法：「2周內」取得全面勝利

相關新聞

川普認了「美軍阿帕契墜毀荷莫茲海峽」！ 原因仍不明

美聯社報導，美國陸軍一架AH-64阿帕契攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，美國總統川普8日深夜首度回應，僅稱兩名飛官平安無事。

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

美國與以色列對伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

川普再稱中東和平協議入尾聲 CNN盤點發言打臉「至少預告37次」

美國總統川普今天表示，他正處於達成中東和平協議的「最後階段」。美國有線電視新聞網（CNN）統計，這已是他自開戰以來第37...

以色列發動報復性空襲 伊朗媒體：德黑蘭國際機場已重新開放

伊朗多家新聞通訊社今晨報導，首都德黑蘭的國際機場已重新開放，來自沙烏地阿拉伯、載著朝覲（hajj）信徒的班機已降落

扮和事佬成功？川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

半島電視台報導，美國總統川普向記者表示，在與以色列總理內唐亞胡進行一次「非常愉快的通話」後，以色列與伊朗至少在未來一周內將互不攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。