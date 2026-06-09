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以色列發動報復性空襲 伊朗媒體：德黑蘭國際機場已重新開放

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗多家新聞通訊社今晨報導，首都德黑蘭的國際機場已重新開放，來自沙烏地阿拉伯、載著朝覲（hajj）信徒的班機已降落。 路透社資料照
伊朗多家新聞通訊社今晨報導，首都德黑蘭的國際機場已重新開放，來自沙烏地阿拉伯、載著朝覲（hajj）信徒的班機已降落。 路透社資料照

伊朗多家新聞通訊社今晨報導，首都德黑蘭的國際機場已重新開放，來自沙烏地阿拉伯、載著朝覲（hajj）信徒的班機已降落。

法新社引述梅爾通訊社（Mehr）報導：「伊瑪目何梅尼機場公司（Imam Khomeini Airport Company）的機場營運副主管宣布，飛往伊瑪目何梅尼機場的航班及朝覲航班已經恢復。」

德黑蘭國際機場7日暫停所有入境航班前，伊朗朝以色列發射飛彈，之後以色列也發動報復性空襲

德黑蘭國際機場是伊朗首都兩座機場之一，在中東戰爭期間除了最近這次關閉，之前亦曾關閉數週，4月才恢復運作。

伊朗 德黑蘭 以色列 美國 機場 空襲

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