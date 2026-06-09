快訊

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

世足周五開踢！首次擴編48隊 台灣收看管道一次了解

聽新聞
0:00 / 0:00

川普認了「美軍阿帕契墜毀荷莫茲海峽」！ 原因仍不明

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日凌晨在紐約甘迺迪國際機場。美聯社
美國總統川普9日凌晨在紐約甘迺迪國際機場。美聯社

美聯社報導，美國陸軍一架AH-64阿帕契攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，美國總統川普8日深夜首度回應，僅稱兩名飛官平安無事。

紐約時報率先引述兩名知情人士報導此事，並指出目前尚不清楚這架阿帕契是遭伊朗火力擊落、發生機械故障，還是因其他原因墜毀。事件仍在調查中。

川普8日看完NBA總決賽後，在紐約甘迺迪國際機場向記者證實消息。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已擊落約30架「死神」無人機，另有數架美軍戰機因敵軍或友軍火力損失。不過，若此次事故確認屬實，將是衝突爆發以來首架損失的阿帕契直升機。

美軍近來動用阿帕契攻擊直升機、MQ-9「死神」武裝無人機，以及F/A-18、F-35戰機，執行中央司令部封鎖伊朗港口的行動。

配備「地獄火」（Hellfire）飛彈的 AH-64 阿帕契攻擊直升機，是目前區域內最具威懾力的軍機之一。其任務包括巡邏戰略水道、嚇阻快艇攻擊，以及擊落無人機。

阿帕契 荷莫茲海峽 川普 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美軍擊落2架伊朗無人機 荷莫茲海峽緊張升溫

伊朗報復美軍擊落無人機 鎖定巴林科威特射飛彈

中東戰爭第99天／美擬挪用資產助盟友重建 最新發展一次看

美伊戰陷僵局…川普：越戰19年 我才打3個月

相關新聞

川普認了「美軍阿帕契墜毀荷莫茲海峽」！ 原因仍不明

美聯社報導，美國陸軍一架AH-64阿帕契攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，美國總統川普8日深夜首度回應，僅稱兩名飛官平安無事。

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

美國與以色列對伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

扮和事佬成功？川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

半島電視台報導，美國總統川普向記者表示，在與以色列總理內唐亞胡進行一次「非常愉快的通話」後，以色列與伊朗至少在未來一周內將互不攻擊。

外媒爆料「普亭嚇壞」！以色列靠AI獵殺伊朗領袖 俄急關閉維安監視器

金融時報披露，以色列駭入伊朗監視器鎖定擊殺伊朗最高領袖哈米尼，引發俄羅斯總統普亭恐慌，莫斯科安全部門一度關閉一些保護普亭及其親近幕僚的特殊監控系統。兩名知情人士指出，這套監控系統獨立於莫斯科近30萬支監控市民的天網之外，俄方工程師全面檢查系統，並確認其與網路完全隔絕後，才恢復運作。

中東戰爭第101天》以伊交火後川普致電以總理 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第101天，白宮官員表示，美國總統川普今天致電以色列總理尼坦雅胡。尼坦雅胡說，以色列對伊朗的空襲已阻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。