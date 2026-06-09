快訊

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

世足周五開踢！首次擴編48隊 台灣收看管道一次了解

聽新聞
0:00 / 0:00

扮和事佬成功？川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）9日在紐約市甘迺迪國際機場登上空軍一號前接受記者提問，環保署長李修頓（左）和內政部長柏根（右）在一旁聆聽。美聯社
美國總統川普（中）9日在紐約市甘迺迪國際機場登上空軍一號前接受記者提問，環保署長李修頓（左）和內政部長柏根（右）在一旁聆聽。美聯社

半島電視台報導，美國總統川普向記者表示，在與以色列總理內唐亞胡進行一次「非常愉快的通話」後，以色列與伊朗至少在未來一周內將互不攻擊。

川普表示，內唐亞胡「遭到攻擊，然後進行反擊，我不能因此責怪他。」接著說：「但他遭到攻擊、他反擊了，現在他們決定到此為止。所以他們接下來大概會有一周左右互不招惹對方。」

川普還表示，美國正「處於一項將會非常、非常好的協議最後階段，這項協議絕不會允許任何形式的核武存在等等」，並補充指出，荷莫茲海峽將立即重新開放，「將在協議簽署後立刻開放，而協議可能在兩三天內完成」。

川普接著指出：「我認為我們非常接近達成一項非常、非常好的、強而有力的協議。」他說：「如果我們發動轟炸，而這是我們非常容易就能做到的事，如果我們願意的話，並且再轟炸兩到三周，他們將什麼都不剩，但那條海峽將有好幾個月無法恢復通行。」

他強調，如果美軍恢復轟炸，將會有很多人喪生，「誰想這麼做？我不想。而且，我們將得到一份已簽署的文件，而它實際上比發動轟炸更有力。」並表示：「事實證明，真正非常有力的是封鎖。封鎖結果證明比轟炸強大得多，實際上是我們最初攻勢與封鎖的結合，但他們的經濟確實正在受苦，而他們將會達成協議。」

以色列 伊朗 川普 美國

延伸閱讀

伊朗彈襲以色列 美媒：川普稱將勸尼坦雅胡勿報復

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

伊朗以色列一觸即發！川普緊急通話以總理 內唐亞胡回應曝光

川普：應更精準打擊真主黨 黎巴嫩和伊朗議題分開處理

相關新聞

川普認了「美軍阿帕契墜毀荷莫茲海峽」！ 原因仍不明

美聯社報導，美國陸軍一架AH-64阿帕契攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，美國總統川普8日深夜首度回應，僅稱兩名飛官平安無事。

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

美國與以色列對伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

扮和事佬成功？川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

半島電視台報導，美國總統川普向記者表示，在與以色列總理內唐亞胡進行一次「非常愉快的通話」後，以色列與伊朗至少在未來一周內將互不攻擊。

外媒爆料「普亭嚇壞」！以色列靠AI獵殺伊朗領袖 俄急關閉維安監視器

金融時報披露，以色列駭入伊朗監視器鎖定擊殺伊朗最高領袖哈米尼，引發俄羅斯總統普亭恐慌，莫斯科安全部門一度關閉一些保護普亭及其親近幕僚的特殊監控系統。兩名知情人士指出，這套監控系統獨立於莫斯科近30萬支監控市民的天網之外，俄方工程師全面檢查系統，並確認其與網路完全隔絕後，才恢復運作。

中東戰爭第101天》以伊交火後川普致電以總理 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第101天，白宮官員表示，美國總統川普今天致電以色列總理尼坦雅胡。尼坦雅胡說，以色列對伊朗的空襲已阻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。