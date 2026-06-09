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美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽！2名飛官獲救 白宮未公布消息

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中央司令部4月18曾在社群公布阿帕契直升機於荷莫茲海峽執行任務畫面。
中央司令部4月18曾在社群公布阿帕契直升機於荷莫茲海峽執行任務畫面。

紐約時報引述兩名知情人士報導，一架美國陸軍 AH-64阿帕契（Apache）攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀，兩名機組員已安全獲救。

目前尚不清楚這架阿帕契直升機是遭伊朗火力擊落、發生機械故障，還是因其他原因墜毀。事件仍在調查中。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已擊落約30架「死神」無人機，另有數架美軍戰機因敵軍或友軍火力損失。不過，若此次事故確認屬實，將是衝突爆發以來首架損失的阿帕契直升機。

美軍近來動用阿帕契攻擊直升機、MQ-9「死神」武裝無人機，以及F/A-18、F-35戰機，執行中央司令部封鎖伊朗港口的行動。

配備「地獄火」（Hellfire）飛彈的 AH-64 阿帕契攻擊直升機，是目前區域內最具威懾力的軍機之一。其任務包括巡邏戰略水道、嚇阻快艇攻擊，以及擊落無人機。

紐時截至8日晚間向白宮新聞辦公室查詢時，川普政府尚未對外公布直升機墜毀消息。

川普總統發言人未立即回應此事。中央司令部也未回覆置評。

阿帕契 荷莫茲海峽 直升機 以色列 伊朗

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