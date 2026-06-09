中東戰爭第101天》以伊交火後川普致電以總理 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第101天，白宮官員表示，美國總統川普今天致電以色列總理尼坦雅胡。尼坦雅胡說，以色列對伊朗的空襲已阻止伊朗進一步攻擊，致使兩國停止敵對行動。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

伊朗昨夜對以色列發射飛彈，以色列則鎖定伊朗軍事據點回擊，外界憂心可能引發新一輪全面衝突。

以色列今天表示，以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，並空襲其他軍事目標，包括瓦解伊朗境內多地部署的防空系統。這是自4月8日停火以來，伊朗境內能源設施首度遇襲。

川普今天稍早在社群媒體發文寫道：「以色列與伊朗必須立即停止『開火』。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他告訴川普，以色列保有隨時對伊朗採取自衛行動的權利，他也警告，若伊朗「再次犯下攻擊我們的錯誤，我們將全力反擊」。

川普說，以色列和伊朗之間新一波衝突，不會影響美國與伊朗之間的和談。

美國軍方表示，美軍今天在阿曼灣（Gulf ofOman）令一艘空載油輪失去航行能力，原因是這艘船試圖駛往伊朗港口，違反美方持續針對伊朗的封鎖措施。

美軍中央司令部說，在船員未依照美軍指示行動後，一架來自航空母艦「林肯號」（USS AbrahamLincoln）的F/A-18超級大黃蜂戰機朝油輪的輪機艙和舵機艙發射精準彈藥，帛琉籍油輪「馬里維克斯號（M/T Marivex）不再駛向伊朗」。

伊朗動向

伊朗今天警告，中東戰事重燃將影響其與美國持續進行的和平磋商。

德黑蘭當局指出，美國應為伊朗和以色列恢復交火負責，並稱以方行動「無法與美國政策切割」。

不過，伊朗方面也強調，即使與以色列戰事再起，巴基斯坦為終結美伊戰爭所進行的斡旋工作仍在持續。

伊朗外交部表示，他們數週來一直展現克制，直到昨天才以飛彈攻勢回應以色列在黎國境內的軍事行動。

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）說，此次攻擊只是「警告」，若以色列再次發動類似攻擊，伊方回應將進一步擴大，涵蓋區域內更多目標。

此外，伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼訂定的新條件，包括收取通行費。

油價股匯動態

以色列和伊朗經歷短暫交火之後，雙方稍早都表態會避免進一步情勢升級，使國際油價今天的漲勢有所收斂。

紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價小升76美分或0.84%，報每桶91.30美元。

倫敦北海布倫特原油8月交割價上揚1.16美元或1.25%，報每桶94.25美元。

投資人正評估中東地區緊張局勢緩和的影響並逢低買進，使晶片股今天反彈回升帶動華爾街漲勢，美國股市主要指數今天大多收高，收復了上週部分跌幅。歐洲股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收低。

其他國家及組織

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天宣布對以色列發動飛彈攻擊，以及禁止以色列船舶在紅海（Red Sea）航行，讓這條重要航道陷入可能再度嚴重中斷的陰影。

青年運動武裝部隊發聲明表示：「我們宣布全面且徹底禁止以色列在紅海航行。自本聲明發布那一刻起，我們將所有敵方行動，視為我方武裝部隊的合法軍事目標。」

青年運動為支持伊朗，3月加入當前的中東戰爭。但自4月8日脆弱的停火協議生效後，青年運動不曾宣布對以色列發射飛彈。

黎巴嫩國防部長梅納薩（Michel Menassa）今天表示，自美國4月16日宣布以色列與黎巴嫩達成停火協議以來，以色列已對該國發動近3500次空襲，並進行數百次爆破行動。

儘管停火協議大致上暫停了對貝魯特及其郊區的空襲，卻未能終止以色列與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩南部的戰火。

梅納薩在內閣會議中表示，自4月17日起至6月7日，以色列對黎巴嫩南部發動3491次空襲、407次爆破拆除作業，並進行6次「夷為平地」行動，使黎巴嫩最南端的狹長地帶一些村莊全數被摧毀。