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川普對美伊衝突何時結束又有新說法：「2周內」取得全面勝利

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日搭乘空軍一號抵達新澤西州莫里斯敦機場後，走向陸戰隊一號直升機。法新社
美國總統川普5日搭乘空軍一號抵達新澤西州莫里斯敦機場後，走向陸戰隊一號直升機。法新社

美國總統川普8日晚間啟程前往紐約市觀看NBA季後賽第三場比賽前，先與南卡羅來納州選民舉行一場電話造勢活動，並誇口表示，美國將在未來兩周內宣布對伊朗取得「全面勝利」。

根據每日郵報報導，以及福斯新聞轉述NewsNation記者迪恩（Libbey Dean）說法，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）是美國聯邦參議院最積極支持對伊朗衝突的人士之一。他在9日初選面臨數名挑戰者，正力拚避免進入第二輪決選投票，而部分對手則反對葛理翰對伊朗戰爭過度積極的立場。

川普為了支持葛理翰而舉行這場電話造勢，並對伊朗戰爭的進展提出新的預測。他向支持者表示，美伊衝突將迅速結束，並說：「我們一直是一個非常強硬的團隊。我認為我們正在贏得這場戰鬥。但當我們宣布全面勝利時，你們真的將在接下來兩周內贏得這場戰鬥。」

川普接著表示：「這將很快發生，而油價也將大幅下跌。」

他還說，伊朗「現在正在談判，而且他們想達成一項非常好的協議」，並表示：「他們願意給我們一切。他們願意放棄核武。伊朗與南卡羅來納州人民看法一致。我看過一項民調，伊朗不能擁有核武，就是這麼簡單。」

就在川普發表上述言論之際，美聯社報導，伊朗與美國仍持續朝透過談判達成和平協議的方向努力。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，希望德黑蘭與華府能在「非常短的時間內」達成協議，最快可能在本月底前完成。

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美國與以色列對伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

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以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

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