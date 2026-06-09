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川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答記者提問。美聯社
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答記者提問。美聯社

美國以色列伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

川普接受Axios電話訪問時表示，他曾警告以色列總理內唐亞胡，如果重新與伊朗開戰，可能會發現自己將孤軍奮戰。但川普本人也陷入兩難，一方面明白內唐亞胡幾乎不可能對伊朗飛彈攻擊置之不理，另一方面則擔心雙方報復升級最終演變成全面戰爭。

事件起因於以軍7日上午打擊貝魯特一處真主黨目標。一名以色列消息人士表示，以軍行動前曾通知美國中央司令部（CENTCOM），但未告知白宮。一名美國官員指出，川普對這次攻擊感到不滿，伊朗隨後依照先前承諾向以色列發射飛彈。

部分以軍官員原本認為伊朗只是虛張聲勢，但局勢自此迅速升高。一名美國官員透露，川普當晚致電內唐亞胡，要求他不要報復。一名聽取通話簡報的以色列消息人士指出，川普認為，自己要嘛能在幾天內與伊朗達成協議，使以色列的攻擊變得沒有必要；要嘛談判破裂，屆時他可能親自領導對伊朗的攻擊。

兩名美國官員及另一名以色列消息人士表示，這通電話的氣氛遠比數日前那通平靜；川普先前曾因以色列攻擊黎巴嫩而怒斥內唐亞胡「他X的瘋了」。一名美國官員形容這次通話「相當客氣」，另一名美國官員則表示「沒有人大吼大叫」。

另一方面，以色列消息人士指出，內唐亞胡主張，不回應伊朗攻擊，對以色列、美國以及川普試圖達成的協議都沒有好處。內唐亞胡的論點是，若不採取行動，將向外界傳達伊朗占上風、甚至足以嚇阻美國與以色列採取軍事行動的訊息。

對話最終未達成明確結論。一些參與通話的美國官員印象是川普成功爭取到幾天時間，但以色列消息人士透露，內唐亞胡認為，雖然川普反對報復性攻擊，但「那並不是明確的『不要打』」。一名美國官員則表示：「畢比不可能把川普總統的話理解成同意。他被明確告知川普總統不支持這麼做，但他還是照自己的方式行事。」「畢比」是內唐亞胡的暱稱。

儘管如此，內唐亞胡在與高級安全官員磋商後，仍決定打擊伊朗。川普告訴以色列第12頻道，以色列是在飛彈已發射升空後才向華府通報攻擊行動，但他成功縮小了攻擊規模，可能是指內唐亞胡最後一刻取消的大規模打擊。

川普告訴Axios，有5個中東國家致電要求他向內唐亞胡施壓，停止攻擊。他說，這些國家非常擔心，「他們都支持我們正在談判的協議」，還宣稱美方8日上午收到伊朗傳來的訊息，表示如果以色列停止攻擊，伊朗也願意停火。川普說：「他們打電話給我們，表示不會再發動攻擊，並要求我們告訴以色列不要再發動攻擊。」

一名以色列消息人士表示，雙方通話時確實存在分歧，但最終內唐亞胡同意，只要伊朗不再發動攻擊，以方就會停止行動。通話結束後，內唐亞胡告訴高級軍事指揮官取消攻擊計畫。

美國與以色列消息人士表示，過去24小時發生的事件再次顯示，美國與以色列的戰略利益，以及川普與內唐亞胡的政治利益，正日益分歧。一名美國官員表示：「畢比需要戰爭持續，才能在以色列維持政治生命；川普需要戰爭結束，才能在美國維持政治生命。」

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