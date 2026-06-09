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美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日在空軍一號接受媒體短訪。路透
美國總統川普5日在空軍一號接受媒體短訪。路透

以色列伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

多名官員描述，川普8日在通話中要求內唐亞胡克制，不要升高對伊朗的打擊行動。美國與以色列官員表示，這次通話後，內唐亞胡下令軍方暫緩原定不久後對伊朗發動的新一波打擊。

另一名白宮官員表示，川普稱以伊都希望立即停火，並補充說美國對荷莫茲海峽的封鎖仍然有效。

路透報導，以伊已暫緩行動，不過德黑蘭警告，若以色列繼續打擊黎巴嫩真主黨，伊朗將恢復敵對行動。伊朗媒體報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）警告，任何針對伊朗國家安全，或針對伊朗在區域內盟友，包括葉門青年運動的行動，都將遭到果斷且代價高昂的回應。

有關美伊談判，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，德黑蘭正與華府在「極度互疑」的氣氛下交換訊息。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）8日示，美國與伊朗正「交換看法與立場，努力達成最終文本」。但他補充，尚未達成最終文本。

伊拉瓦尼還表示，目前的停火是「全面性的」，涵蓋整個地區，包括黎巴嫩在內。

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