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要打你自己打！以媒曝川普強力施壓 內唐亞胡喊停大規模攻伊行動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）2025年12月29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡（左）。
美國總統川普（右）2025年12月29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡（左）。

美國總統川普呼籲伊朗以色列立即「停止開火」後，雙方8日表示已停止相互攻擊。以色列時報引述以色列第12頻道報導指出，以色列總理內唐亞胡原已批准對伊朗發動大規模攻擊，但在接獲川普來電後，最終決定取消行動。川普則透露，他曾警告內唐亞胡，若以色列進一步升高戰事，恐將發現自己陷入孤軍奮戰。

根據報導，川普與內唐亞胡7日及8日多次通話。川普敦促結束再度爆發的衝突，內唐亞胡則主張對伊朗採取軍事行動。兩人8日下午的一通電話成為轉折點。

第12頻道指出，內唐亞胡於當地時間下午約4時30分批准一項預定於當天稍晚實施的對伊朗重大軍事行動。紐約時報一名記者也將這次計畫中的攻擊形容為「大規模」。

不過，川普不久後致電內唐亞胡，指示他停止任何進一步攻擊，以便華府推動達成結束戰爭的協議。內唐亞胡最終同意，在戰機準備起飛時取消這項行動，並在軍方高層內部引發「相當大的混亂」。一些以色列官員將兩人的對話形容為彼此理解的交流，但其他消息人士表示，這實際上是川普向內唐亞胡下達的指示。

第12頻道指出，內唐亞胡是在川普施加重大壓力後才決定停止攻擊。川普接受第12頻道兼Axios記者拉維德（Barak Ravid）電話訪問時表示，他7日晚間曾要求內唐亞胡不要回應伊朗對以色列北部發動的彈道飛彈攻擊，並警告若繼續推進攻擊行動，以色列可能必須單獨行動。

川普說：「我說，『畢比，你最好小心，不然你很快就會孤軍奮戰。』」「畢比」是內唐亞胡暱稱。

第12頻道在另一篇報導中透露，內唐亞胡在同一通電話中告訴川普：「伊朗人侵犯了我們的主權，我們必須劃下紅線。」川普則回應稱，華府不會給予以色列「綠燈」，但也補充說內唐亞胡有自己的「考量」。對話最終未達成明確結論，但幾名參與通話的川普幕僚表示，他們的印象是川普成功爭取到幾天時間，暫時避免以色列展開報復。

儘管如此，內唐亞胡在與高級安全官員磋商後，仍決定打擊伊朗。川普告訴第12頻道，以色列是在飛彈已發射升空後才向華府通報攻擊行動，但他成功縮小了攻擊規模，可能是指內唐亞胡最後一刻取消的大規模打擊。

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