美軍阿曼灣攔截赴伊朗油輪 船起火後印度船員均安

美國軍方表示，美軍今天在阿曼灣（Gulf of Oman）令一艘空載油輪失去航行能力，原因是這艘船試圖駛往伊朗港口，違反美方持續針對伊朗的封鎖措施。

路透社報導，印度港口航運部表示，這艘油輪上有24名印度船員，船上曾通報發生火災，但全員均安。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，帛琉籍油輪「馬里維克斯號」（M/T Marivex）在阿曼灣國際水域駛往伊朗途中遭到美方鎖定。

美軍中央司令部說，在船員未依照美軍指示行動後，一架來自航空母艦「林肯號」（USS AbrahamLincoln）的F/A-18超級大黃蜂戰機朝油輪的輪機艙和舵機艙發射精準彈藥，「馬里維克斯號不再駛向伊朗」。

美軍中央司令部還說，自4月13日開始封鎖以來，他們已令7艘不服從指示的船隻失去航行能力，並讓134艘遵從指示的船隻改道，且允許42艘支持人道主義援助的船隻通過。

印度港口航運部官員夏瑪（Opesh Kumar Sharma）在記者會上表示：「我們正與外交部、印度駐外使館、印度海軍及國防部協調以確保他們的安全。」他稍早曾認為這艘油輪是在馬達加斯加註冊。

印度知情人士告訴路透社，「馬里維克斯號」先前曾遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁，並說這艘船在美國海軍一再警告後曾3度改變航向離開，但今天又試圖利用阿曼領海突破封鎖。

印度駐阿曼大使館表示，他們就船員的救援和安全問題與阿曼有關當局聯繫。上述知情人士告訴路透社，在阿曼有關當局協助下，所有船員均已獲救。