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以伊交火後川普致電 納唐亞胡稱敵對行動停止

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

以色列伊朗自4月停火以來首度交火，白宮官員表示美國總統川普今天致電以色列總理納唐亞胡。納唐亞胡說，以色列對伊朗的空襲已阻止伊朗進一步攻擊，致使兩國停止敵對行動。

法新社報導，近來傳出川普與納唐亞胡（BenjaminNetanyahu）關係日益緊繃，川普日前在電話中稱對方「瘋狂」。

伊朗昨夜對以色列發射飛彈，以色列則鎖定伊朗軍事據點回擊，外界憂心可能引發新一輪全面衝突。

川普今天稍早在社群媒體發文寫道：「以色列與伊朗必須立即停止『開火』。」

伊朗不久後表示停止對以色列的新一波軍事行動，但也警告若以色列再度攻擊黎巴嫩，伊朗將恢復打擊行動。

白宮官員證實川普與納唐亞胡今天通電話，但未提供更多細節。

納唐亞胡表示，他告訴川普，以色列保有隨時對伊朗採取自衛行動的權利。

納唐亞胡在電視聲明中說：「目前此前線的火力已獲控制，在我們打擊德黑蘭恐怖政權後，他們停止攻擊我們。」

然而他也警告，若伊朗「再次犯下攻擊我們的錯誤，我們將全力反擊」。

他說：「以色列擁有充分自衛權，我們必要時會行使這項權利。我對大家說這些，就像我在與朋友川普總統的良好對話中懷著感謝與尊重所說的一樣。」

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