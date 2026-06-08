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伊朗戰爭可能不會在11月前結束？華爾街大鱷：川普承擔不起停戰代價

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伊朗戰爭可能不會在11月前結束？知名投資人：川普承擔不起停戰代價

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Echelon Wealth Partners共同創辦人、經濟學家希夫（Peter Schiff）表示，川普承擔不起伊朗戰爭結束的風險，因為後者是物價上漲的完美藉口。法新社
Echelon Wealth Partners共同創辦人、經濟學家希夫（Peter Schiff）表示，川普承擔不起伊朗戰爭結束的風險，因為後者是物價上漲的完美藉口。法新社

儘管川普知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）表示，若通膨居高不下，美國總統川普就承擔不起伊朗戰爭結束的風險，理由在於，在美國迎來期中選舉之際，這場衝突成了物價上漲「完美的替罪羔羊」。

希夫8日在Ｘ上發文指出，「伊朗戰爭可能不會在期中選舉前結束的一個原因是，它為川普提供了完美藉口。他能將物價上漲歸咎於這場戰爭，並讓民眾抱持錯誤期待，以為戰爭結束、物價就會大跌。他無法冒著結束戰爭後，物價依然居高不下的風險」。今年美國期中選舉是在11月3日舉行。

今年11月美國期中選舉前，通膨仍是選民關切的重要議題。美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%，增速為2023年來最快。

希夫點出，這場衝突的政治價值，在於它能作為高物價的解釋理由，川普可向選民提供「虛假的希望」，即便更廣泛的通膨壓力猶在。他說，即便衝突結束，物價也不一定回落，倘若戰爭結束後通膨仍居於高檔，外界焦點可能轉向其他推升物價的因素。

這番話反映希夫一貫觀點，即地緣政治事件正被用來解釋通膨問題，但通膨其實有更深層的經濟根源。

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