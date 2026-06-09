雪上加霜 葉門「青年運動」揚言再封紅海

伊朗代理人之一葉門武裝團體青年運動八日宣布，「我們將全面且完全禁止以色列航行紅海；自此刻起視敵方一切行動為我們武裝部隊合法的軍事目標」。這次是自四月初美以伊戰爭停火以來，青年運動首次聲明將再攻擊以色列。

青年運動自二○二三年十月加薩戰爭爆發以來，就鎖定攻擊葉門外海的紅海附近各國船舶，甚至與以色列並無明確關連的船舶。一位青年運動消息人士說，不讓以色列船舶通過紅海只是第一步，下一步可能擴大至不讓任何目的港是以色列的各國船舶通過紅海，甚至其他措施。

青年運動此舉擾亂全球航運，迫使貨櫃航運巨頭馬士基及赫伯羅德等航運公司及船舶繞行非洲南端的好望角，因此多航行數千英里，徒增航運成本及風險，美國及其盟友因此展開護航行動。

外界尚不清楚青年運動此次將如何執行上述威脅，但以軍八日稍早指稱，攔截一枚來自葉門的飛彈。路透八日報導，在美伊對荷莫茲海峽「雙封鎖」三個多月和以伊七、八日互轟下，青年運動此舉恐使全球能源市場雪上加霜。

自二月底開戰以來，波斯灣的能源生產大多無法運出該地區。但大量的沙烏地阿拉伯石油已透過管線改送往位於紅海沿岸的揚布出口碼頭。