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中東戰爭 隨時保持10級警戒 美軍承受巨大身心壓力

聯合報／ 編譯廖振堯、茅毅／綜合報導

路透七日報導，美以伊戰爭目前處於「既非和平、又非全面戰爭」的晦暗不明狀態。由於美國總統川普屢屢揚言，一旦美伊談判失敗，將再全面轟炸伊朗美軍官兵必須保持高度戒備，甚至後方軍眷均承受巨大身心壓力。

美國中央司令部退役上將沃特爾說，現階段非常危險，在停火期間保持部隊戒備的挑戰不小，領導高層要確保軍人箭在弦上是很大的壓力。匿名官員也說，隨時保持「第十級」警戒狀態、做好隨時出動的準備，是非常緊張且困難的行動任務。

上述壓力也反映在龐大彈藥消耗。美國國防部長赫塞斯說，巡弋飛彈及防空飛彈的消耗可能需數年才能完全補充。美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）主任卡拉科說，除了庫存減少，戰爭代價也極高昂，既消耗飛彈，也耗損裝備及人員。

在戰爭狀態延長下，美軍不得不調整兵力部署。美國馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心正大量接收傷兵，約四百位美軍官兵受傷。

軍眷眼見伊媒常發布攻擊美軍機艦的報導消息，卻不知真偽。一位美國陸軍中士的媽媽說，伊朗無人機多次攻擊她兒子的駐地，她只能每天發一條簡訊問候兒子。

根據路透／益普索五月民調，僅四分之一受訪者回答，美國對伊朗的軍事行動值得。英國金融時報七日民調也顯示，川普在因應通膨及經濟政策上的支持率創新低，僅百分之十八的受訪者肯定他在應對物價和生活成本上的表現、百分之六十九則否定。

以色列 伊朗 美國 美軍

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