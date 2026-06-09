油價恐重回100美元大關 中東戰爭持續衝擊全球經濟

美國財經頻道ＣＮＢＣ七日報導，中東戰爭持續衝擊全球，在當前美伊談判陷入僵局且停火協議脆弱下，國際油價恐重新站上每桶一百美元關卡，這場戰爭帶來的影響已超越金融市場，波及更廣泛的經濟領域。

美以二月底首次空襲伊朗後，全球股市立即全面重挫。但投資人將焦點從戰爭、油價上漲與對通膨的影響轉向人工智慧（ＡＩ）科技與相關產業發展後，股市也隨之反彈。

投顧業者「新財富」投資長巴恩斯指出，人們對ＡＩ未來的樂觀情緒和獲利前景，逐漸取代這場戰爭，美國與亞洲股市都是此樂觀情緒的受益者。

自開戰以來，政府公債一直波動不定且殖利率居高不下。債券殖利率和價格走勢相反，因此高利率代表債券價格持續面臨下壓。

美國公債利率急升，主因投資人將通膨上升和貨幣政策可能趨緊的預期納入考量。五月美國卅年期公債殖利率達金融危機前的最高水準，多個主要經濟體均出現類似趨勢，例如英國在國內政治動盪影響下，公債賣壓沉重。

這場戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，原油供應中斷，國際油價應聲急漲；儘管油價已從高點回落，但仍遠高於戰前水準。布倫特原油期貨價格比戰前價格高約百分之卅六，美國西德州中級原油期貨價格也比戰前上漲近百分之五十。

能源成本居高不下，各大經濟體的通膨數據在石油、天然氣、航空燃油及汽油價格飆升下全面上揚。美國四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點八，創近三年新高；通膨加溫也代表美國聯準會貨幣政策趨緊的壓力增大，投資人對可能升息的預期心理將加重。