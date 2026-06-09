中東戰爭滿百日 以國伊朗互轟

二月底爆發的中東戰爭已滿一百天，以伊卻在七、八日連兩天互轟，這也是兩國四月停火協議生效以來最嚴重的衝突。美國總統川普七日得知伊朗對以色列發射飛彈後對美國福斯新聞說，「我對伊朗的建議是，你們已經發射飛彈，那就行了。回到談判桌前達成協議吧；我們距離達成協議很近，協議原本將在接下來這周一、二或三簽署，但現在發生這種事」。

以軍七日晚間指稱，攔截來自伊朗的飛彈。美伊談判調解方巴基斯坦總理夏立夫同日也呼籲各方「給和平多一點機會」。川普八日在社群發文，要求「以伊必須立即停止發射飛彈」。川普隨後再發文，「以伊雙方正打算立即停火」，對和平的最終談判進行中，但可能遭無知或愚蠢阻礙；對伊朗港口的封鎖仍全面實施且有效，直到美伊達成「最終協議」才會解除，相關事情應會快速進展。

法新社報導，一位以軍軍官說，伊朗七、八兩日共對以色列發射近卅枚飛彈，以色列耶路撒冷、北部的海法及海德拉、中部的塞沙里亞等城市空襲警報大作；以色列則攻擊伊朗中西部及一處石化園區的幾個目標和戰略防禦系統；伊朗伊斯蘭革命衛隊說，德黑蘭、伊朗西北部的大不里士與中部的伊斯法罕等城市傳出爆炸聲。

以色列時報八日引述一位區域官員報導，美國已告知伊朗，若伊方暫停發射飛彈攻擊，以色列就不會再攻擊，以方已同意。官媒伊朗通訊社同日也引述伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部報導，伊朗武裝部隊已結束這輪對以色列的軍事行動，除非以色列又攻擊黎巴嫩。

美國新聞網站Axios八日引述美國高官及以色列消息人士報導，川普緊急致電以色列總理內唐亞胡，要求暫緩對伊朗的報復行動，內唐亞胡最後「勉強同意」按兵不動。川普七日也對英國金融時報說，「我說了算，所有事都是我說了算。（內唐亞胡）他說了不算」。

美伊談判的伊方首席談判代表、伊朗國會議長卡利巴夫七日說，美國放任以色列攻擊黎巴嫩貝魯特南部和美國持續封鎖伊朗港口，將引發報復行動。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）七日則播出五日預錄的川普專訪。他表明，「我希望看到對黎巴嫩真主黨更精準的攻擊」；對於是否要求將黎巴嫩議題納入美伊協議？他則稱，「完全沒有」，在美伊達成協議前，不會先解凍伊朗巨額的海外資產或解除任何對伊朗的制裁。