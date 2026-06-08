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停火形同虛設？黎巴嫩防長控以色列停火期間發動近3500次空襲

中央社／ 貝魯特8日綜合外電報導
以色列1日攻擊黎巴嫩南部。（歐新社）
以色列1日攻擊黎巴嫩南部。（歐新社）

黎巴嫩國防部長梅納薩今天表示，自美國4月16日宣布以色列與黎巴嫩達成停火協議以來，以色列已對該國發動近3500次空襲，並進行數百次爆破行動。

路透社報導，由美國斡旋的停火協議在4月17日凌晨零時生效後，以色列部隊仍深入駐紮黎巴嫩南部。雖然停火協議大致上暫停了對貝魯特及其郊區的空襲，卻未能終止以色列與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩南部的戰火。

梅納薩（Michel Menassa）在內閣會議中表示，自4月17日起至6月7日，以色列對黎巴嫩南部發動3491次空襲、407次爆破拆除作業，並進行6次「夷為平地」行動，使黎巴嫩最南端的狹長地帶一些村莊全數被摧毀。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）的辦公室隨後在社群平台X公布上述數據。

薩萊姆表示，近期伊朗與以色列間的衝突升級，造成新一波的民眾流離失所，加重黎巴嫩收容逃難家庭的壓力。

自以色列與黎巴嫩什葉派伊斯蘭組織真主黨3月2日爆發戰爭以來，黎巴嫩已有1/5人口，相當於100多萬人，被迫因以色列的空襲和各地發布的撤離警告而流離失所。

以色列昨天為報復真主黨對以色列北部的攻擊，對貝魯特南郊進行空襲。伊朗空襲以色列北部作為回應，之後以色列又對伊朗多處目標進行反擊。

以色列軍方未立刻回應路透社的置評請求。

以色列 伊朗 美國 黎巴嫩 真主黨 空襲

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