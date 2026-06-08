美斡旋見效？伊朗宣布停止對以攻勢 警告若再襲黎巴嫩將「猛烈報復」

伊朗軍方今天宣布，自4月停火以來對以色列發動的首波攻勢現已停止，但伊朗也警告，若以色列再度攻擊黎巴嫩，德黑蘭將恢復打擊行動。以色列尚未對伊方最新聲明做出回應。

路透社報導，德黑蘭昨天深夜向以色列發射飛彈，稱這是為了報復以軍稍早襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）郊區；以色列隨後也對伊朗發動攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）今天稍早要求以色列與伊朗「立即停止交火」。

以伊兩國這波互轟使國際油價上漲約4%，並威脅美國主導的終戰斡旋工作。

以色列擊中伊朗西南部一座石化廠，並稱該工廠被用於生產彈道飛彈。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指出，已對以色列城市海法（Haifa）一座類似的工廠發動報復攻擊。

這是自4月以來伊朗與以色列首次直接交火，恐影響川普為結束美伊戰爭所付出的努力。

伊朗軍方宣布，已就以色列襲擊黎巴嫩一事，包括以軍昨天打擊貝魯特郊區的行動，向以方做出「嚴厲回擊」。

「因此，武裝部隊的行動在此宣告停止；然而，若侵略及破壞行為持續發生，包括針對黎巴嫩南部的攻擊，伊方將採取較以往更加猛烈且具毀滅性的行動。」

伊朗外交部發言人談到，德黑蘭正在「極度不信任」氣氛下與華府交換訊息；無論美國是否知情或同意，以色列對黎巴嫩的軍事行動都是為了破壞外交磋商。