快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

停火後首遇襲！以色列重擊伊朗石化廠 稱瓦解多地防空系統

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導
以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，這是自4月8日停火以來，伊朗境內能源設施首度遇襲。路透
以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，這是自4月8日停火以來，伊朗境內能源設施首度遇襲。路透

以色列今天表示，以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，並空襲其他軍事目標，包括瓦解伊朗境內多地部署的防空系統。

路透社報導，這是自4月8日停火以來，伊朗境內能源設施首度遇襲。據報美國總統川普（DonaldTrump）先前要求以色列總理內唐雅胡（BenjaminNetanyahu）克制，避免發動進一步攻勢。

以方指出擊中馬夏（Mahshahr）石化工業園區內目標；伊朗省級官員告訴半官方的法斯通訊社（Farsnews agency），工廠部分設施受損。

伊朗國營媒體報導，當局已指示所有員工撤離，目前未傳出人員傷亡，受損狀況仍在評估中。此外，自2月28日伊朗戰爭爆發以來，該園區已有5條產線遭擊中。

法新社報導，以色列軍方今天也宣布，空襲並瓦解伊朗在全國多地部署的防空系統。

以軍表示：「伊朗政權為恢復其偵測及防禦能力，近期在境內多地部署防空系統。這些能力原本已於咆哮雄獅行動（Operation Roaring Lion）期間受到削弱。」

以軍指出，今天的攻擊已瓦解這些防空系統，並有數十架軍機參與行動。

伊朗今天則警告，中東戰事重燃將影響其與美國持續進行的和平磋商。

德黑蘭當局指出，美國應為伊朗和以色列恢復交火負責，並稱以方行動「無法與美國政策切割」。

不過，伊朗方面也強調，即使與以色列戰事再起，巴基斯坦為終結美伊戰爭所進行的斡旋工作仍在持續。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說：「無論情勢如何發展，外交磋商都會持續進行。」

以色列 伊朗 伊朗戰爭 美國

延伸閱讀

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

伊戰百日 伊朗飛彈突狂襲以色列 川急介入喊停

伊朗4波飛彈攻擊以色列！川普警告內唐亞胡別報復 勸伊朗回談判桌

中東戰爭第98天》伊朗射無人機美軍襲雷達站 最新發展一次看

相關新聞

停火後首遇襲！以色列重擊伊朗石化廠 稱瓦解多地防空系統

以色列今天表示，以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，並空襲其他軍事目標，包括瓦解伊朗境內多地部署的防空系統

以色列與伊朗互轟 川普要求雙方立即住手

對伊朗與以色列7、8日連2天互轟，美國總統川普8日在自創社媒真實社群發文，要求雙方馬上住手。

衝突升溫！伊朗連6波飛彈襲以色列 德黑蘭國際機場暫停航班入境

以色列軍方今天表示，偵測到從伊朗發射的新一波飛彈，這已是自昨天衝突升溫以來的第6波攻擊。伊朗首都德黑蘭的國際機場也已暫停...

伊朗駐俄大使：荷莫茲海峽會開放 但須依伊朗阿曼「收費」等新條件

伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼...

荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列

紐約時報報導，伊朗代理人、葉門叛軍青年運動8日宣布，將在紅海對以色列實施海上封鎖。

伊戰100天 和平遙遙無期 油價恐站上百元大關

伊朗戰爭爆發迄7日屆滿百日，這場衝突對全球經濟帶來嚴重衝擊，也造成市場劇烈波動，而在目前美伊談判陷入僵局，停火協議脆弱的情況下，可以預見這場衝突還將持續影響全球經濟與市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。