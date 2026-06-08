停火後首遇襲！以色列重擊伊朗石化廠 稱瓦解多地防空系統

以色列今天表示，以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，並空襲其他軍事目標，包括瓦解伊朗境內多地部署的防空系統。

路透社報導，這是自4月8日停火以來，伊朗境內能源設施首度遇襲。據報美國總統川普（DonaldTrump）先前要求以色列總理內唐雅胡（BenjaminNetanyahu）克制，避免發動進一步攻勢。

以方指出擊中馬夏（Mahshahr）石化工業園區內目標；伊朗省級官員告訴半官方的法斯通訊社（Farsnews agency），工廠部分設施受損。

伊朗國營媒體報導，當局已指示所有員工撤離，目前未傳出人員傷亡，受損狀況仍在評估中。此外，自2月28日伊朗戰爭爆發以來，該園區已有5條產線遭擊中。

法新社報導，以色列軍方今天也宣布，空襲並瓦解伊朗在全國多地部署的防空系統。

以軍表示：「伊朗政權為恢復其偵測及防禦能力，近期在境內多地部署防空系統。這些能力原本已於咆哮雄獅行動（Operation Roaring Lion）期間受到削弱。」

以軍指出，今天的攻擊已瓦解這些防空系統，並有數十架軍機參與行動。

伊朗今天則警告，中東戰事重燃將影響其與美國持續進行的和平磋商。

德黑蘭當局指出，美國應為伊朗和以色列恢復交火負責，並稱以方行動「無法與美國政策切割」。

不過，伊朗方面也強調，即使與以色列戰事再起，巴基斯坦為終結美伊戰爭所進行的斡旋工作仍在持續。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說：「無論情勢如何發展，外交磋商都會持續進行。」