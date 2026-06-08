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衝突升溫！伊朗連6波飛彈襲以色列 德黑蘭國際機場暫停航班入境

中央社／ 德黑蘭/耶路撒冷8日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭的國際機場已暫停所有入境航班。路透
伊朗首都德黑蘭的國際機場已暫停所有入境航班。路透

以色列軍方今天表示，偵測到從伊朗發射的新一波飛彈，這已是自昨天衝突升溫以來的第6波攻擊。伊朗首都德黑蘭的國際機場也已暫停所有入境航班。

法新社報導，以色列軍方說：「以色列國防軍（IDF）不久前偵測到從伊朗向以色列領土發射的飛彈。防禦系統正在運作，攔截此一威脅。」

伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）昨天報導：「民航局宣布，所有飛往何梅尼國際機場（KhomeiniInternational Airport）的航班暫停，直到另行通知為止。」

何梅尼國際機場是伊朗首都德黑蘭兩大主要機場之一。該機場曾因中東戰爭關閉數周，4月才重新開放，如今再度暫時關閉。

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