快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗駐俄大使：荷莫茲海峽會開放 但須依伊朗阿曼「收費」等新條件

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼訂定的新條件。路透
伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼訂定的新條件。路透

伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼訂定的新條件，包括收取通行費。

路透社報導，根據俄羅斯「消息報」（Izvestia）今天刊出的訪問內容，賈拉里（Kazem Jalali）表示：「這道海峽當然將會開放，但會依照伊朗和阿曼當局決定的新條件。」

他補充說：「我們知道伊朗和阿曼為這道海峽提供一些相關服務。這些服務將會收費。」此外他未做進一步說明。

美國以色列2月28日對伊朗開戰前，全球1/5的石油運輸要通過荷莫茲海峽，但開戰後這條水道的石油流量已大致切斷。

近期雖有幾艘油輪順利通過海峽離開波斯灣，但中東的石油和液化天然氣（LNG）出口運輸仍嚴重受限。

伊朗曾主張，任何最終和平協議應包括其可向欲通過荷莫茲海峽的船隻收取費用，依船型、貨物類型及不同時期情況來訂定費率。

不過，美國總統川普（Donald Trump）對此強烈反對。美國5月底已警告阿曼，勿參與伊朗徵收荷莫茲海峽通行費的任何行動。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當時還說，阿曼駐美國大使告訴他，目前並無這類收費計畫。

1艘與日本有關聯的油輪5月通過荷莫茲海峽後，日本表示其並未支付通行費。在伊朗戰爭爆發前，日本約95%的石油需求仰賴自中東進口。

荷莫茲海峽 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗：與美國談判陷僵局 想達成協議應先解凍240億美元海外資金

中東戰爭第98天》伊朗射無人機美軍襲雷達站 最新發展一次看

日媒曝日本派自衛隊赴荷莫茲海峽有3條件 與這國溝通相當重要

荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列

相關新聞

停火後首遇襲！以色列重擊伊朗石化廠 稱瓦解多地防空系統

以色列今天表示，以軍擊中伊朗西南部一座石化廠，並空襲其他軍事目標，包括瓦解伊朗境內多地部署的防空系統

以色列與伊朗互轟 川普要求雙方立即住手

對伊朗與以色列7、8日連2天互轟，美國總統川普8日在自創社媒真實社群發文，要求雙方馬上住手。

衝突升溫！伊朗連6波飛彈襲以色列 德黑蘭國際機場暫停航班入境

以色列軍方今天表示，偵測到從伊朗發射的新一波飛彈，這已是自昨天衝突升溫以來的第6波攻擊。伊朗首都德黑蘭的國際機場也已暫停...

伊朗駐俄大使：荷莫茲海峽會開放 但須依伊朗阿曼「收費」等新條件

伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼...

荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列

紐約時報報導，伊朗代理人、葉門叛軍青年運動8日宣布，將在紅海對以色列實施海上封鎖。

伊戰100天 和平遙遙無期 油價恐站上百元大關

伊朗戰爭爆發迄7日屆滿百日，這場衝突對全球經濟帶來嚴重衝擊，也造成市場劇烈波動，而在目前美伊談判陷入僵局，停火協議脆弱的情況下，可以預見這場衝突還將持續影響全球經濟與市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。