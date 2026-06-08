伊朗駐俄大使：荷莫茲海峽會開放 但須依伊朗阿曼「收費」等新條件

伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將會開放，但須依照伊朗和阿拉伯半島國家阿曼訂定的新條件，包括收取通行費。

路透社報導，根據俄羅斯「消息報」（Izvestia）今天刊出的訪問內容，賈拉里（Kazem Jalali）表示：「這道海峽當然將會開放，但會依照伊朗和阿曼當局決定的新條件。」

他補充說：「我們知道伊朗和阿曼為這道海峽提供一些相關服務。這些服務將會收費。」此外他未做進一步說明。

美國和以色列2月28日對伊朗開戰前，全球1/5的石油運輸要通過荷莫茲海峽，但開戰後這條水道的石油流量已大致切斷。

近期雖有幾艘油輪順利通過海峽離開波斯灣，但中東的石油和液化天然氣（LNG）出口運輸仍嚴重受限。

伊朗曾主張，任何最終和平協議應包括其可向欲通過荷莫茲海峽的船隻收取費用，依船型、貨物類型及不同時期情況來訂定費率。

不過，美國總統川普（Donald Trump）對此強烈反對。美國5月底已警告阿曼，勿參與伊朗徵收荷莫茲海峽通行費的任何行動。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當時還說，阿曼駐美國大使告訴他，目前並無這類收費計畫。

1艘與日本有關聯的油輪5月通過荷莫茲海峽後，日本表示其並未支付通行費。在伊朗戰爭爆發前，日本約95%的石油需求仰賴自中東進口。