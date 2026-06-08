荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列

美聯社報導，伊朗7日晚間彈襲報復以色列，以色列國防軍8日證實凌晨發射彈道飛彈攻擊伊朗多地。伊朗同日不甘示弱再度還擊，並偕同區域代理勢力葉門青年運動發動攻勢。這是美以伊四月停火以來最嚴重的交火，可能再度陷入激烈開戰，且使各方結束戰爭的斡旋工作變得更複雜。

2026-06-08 12:58