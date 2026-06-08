聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列
紐約時報報導，伊朗代理人、葉門叛軍青年運動8日宣布，將在紅海對以色列實施海上封鎖。
青年運動自2023年加薩戰爭爆發以來，便持續攻擊行經葉門部分受其控制地區附近的船隻，包括一些與以色列並無明確關聯的船舶。
青年運動先前在紅海發動的攻擊曾擾亂全球航運，迫使船隻繞行非洲、額外航行數千英里，也促使美國及盟友對其展開轟炸行動。
目前尚不清楚青年運動這次將如何執行威脅，但美國與以色列對伊朗的戰爭已經震動全球市場。伊朗封鎖荷莫茲海峽這條石油與天然氣關鍵水道，也已導致全球能源價格上漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。