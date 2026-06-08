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荷莫茲海峽未開紅海又告急！葉門青年運動宣布：海上封鎖以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
葉門叛軍青年運動2024年8月在紅海襲擊一艘懸掛希臘國旗的油輪。美聯社
葉門叛軍青年運動2024年8月在紅海襲擊一艘懸掛希臘國旗的油輪。美聯社

紐約時報報導，伊朗代理人、葉門叛軍青年運動8日宣布，將在紅海以色列實施海上封鎖。

青年運動自2023年加薩戰爭爆發以來，便持續攻擊行經葉門部分受其控制地區附近的船隻，包括一些與以色列並無明確關聯的船舶。

青年運動先前在紅海發動的攻擊曾擾亂全球航運，迫使船隻繞行非洲、額外航行數千英里，也促使美國及盟友對其展開轟炸行動。

目前尚不清楚青年運動這次將如何執行威脅，但美國與以色列對伊朗的戰爭已經震動全球市場。伊朗封鎖荷莫茲海峽這條石油與天然氣關鍵水道，也已導致全球能源價格上漲。

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