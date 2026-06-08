影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

美聯社報導，伊朗7日晚間彈襲報復以色列，以色列國防軍8日證實凌晨發射彈道飛彈攻擊伊朗多地。伊朗同日不甘示弱再度還擊，並偕同區域代理勢力葉門青年運動發動攻勢。這是美以伊四月停火以來最嚴重的交火，可能再度陷入激烈開戰，且使各方結束戰爭的斡旋工作變得更複雜。

以軍7日稍早打擊真主黨位於黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的據點，造成至少2死、20傷。當晚，伊朗伊斯蘭革命衛隊發射飛彈，攻擊以色列北部的拉馬特大衛空軍基地。儘管美國總統川普公開敦促以色列總理內唐亞胡勿回擊，以軍仍在8日凌晨證實打擊伊朗中、西部軍事目標。

半島電視台引述伊朗通訊社（IRNA）報導，革命衛隊表示，以色列使用空射彈道飛彈對伊朗境內發動攻擊，並未進入伊朗領空。同時，BBC引述伊朗國營電視台在Telegram發文表示，德黑蘭、塔布里茲（Tabriz）及伊斯法罕（Isfahan）等城市傳出多起爆炸聲。另外，位於德黑蘭中部附近的卡拉季（Karaj）周邊地區也傳出爆炸聲。

緊接著伊朗又發動攻勢回擊。以色列時報報導，以軍8日偵測到來自伊朗的彈道飛彈，以色列大範圍地區都響起空襲警報，包括耶路撒冷、俾什巴市（Beersheba）以及特拉維夫郊外的班古里昂機場在內。

伊朗軍方有關的法斯通訊社也引述消息人士稱，伊朗朝以色列目標位置發射新一波飛彈。社群平台X並流傳從伊朗城市朝以色列方向的飛彈影片，但尚未經過官方核實。

同時，伊朗代理人、葉門民兵組織青年運動也向以色列發射飛彈，以色列中部廣泛地區響起警報。目前尚未傳出人員傷亡或飛彈墜地造成損害的通報，不過有1人逃往避難所時受傷。

以色列國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）及多名軍方高層數小時嚴密評估情勢，軍方聲明更表示，目前已「全面做好攻擊與防禦準備」。

以色列i24頻道報導，內唐亞胡預計當地8日上午11時（台灣時間8日16時） 召開內閣會議。