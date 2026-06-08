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監聽美伊談判 美將以色列諜報威脅升至最高級

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

五角大廈認為以色列竊聽與伊朗談判的美方高級代表，將以國的反情報威脅評估提升至最高等級。美國相關情資報告還列舉以色列近年對美國政府與軍方官員的各種間諜活動。

紐約時報指出，長期以來美、以都知道彼此在監控對方，但心照不宣。然而一些美國官員表示，以色列近來為了解美國在對伊朗談判的立場而加強情報蒐集，程度已逾越界線。

相關情資顯示，以色列似加大力道監聽美國高層官員，包括美國總統川普特使魏科夫（SteveWitkoff）、戰爭部政務次長柯伯吉（ElbridgeColby），以及柯伯吉重要助手、負責中東事務的戰爭部助理副部長迪米諾（Michael P. DiMino IV）。

另一份由美國國防情報局（DIA）與其他軍情單位共同撰寫的報告，則把重點聚焦於幾年前至今的相關事件。

這份報告指出，以色列為美國帶來的反情報威脅等級最近幾週已由「高」（high）提升至最嚴重的「嚴峻」（critical）等級，內容列舉以色列針對美國軍事人員與政府官員進行間諜活動的各種手段。

目前美以兩國間的關係因伊朗戰爭如何收尾而緊張。川普政府正致力推動與伊朗達成和平協議，然而以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不願停手，欲進一步削弱伊朗能力甚至推翻神職政權，並打擊德黑蘭在黎巴嫩的重要代理人真主黨（Hezbollah）。

美國國防情報局在報告內提到，駐以色列的五角大廈人員發現，有人秘密在他們的手機安裝可攔截通訊內容的軟體。

一名美方官員表示，川普第二任期間以色列對美國高層情蒐的積極程度，已到「無所不用其極」（unhinged）地步。

報告詳細揭露近年發生的幾起具體事件。2021年以色列軍情官員被逮到在美國國防情報局總部安插竊聽裝置；去年，以色列國家安全局（Shin Bet）的官員，也被查獲企圖在美國特勤局（Secret Service）的車輛植入竊聽器。

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