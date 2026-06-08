以伊新衝突恐危及和談 川普稱不受影響一切他決定

以色列軍方今天在社群媒體Telegram表示，以國空軍不久前對伊朗西部與中部屬於「恐怖政權」的軍事目標發動攻擊。伊朗國家電視台報導，德黑蘭、大不里士等地均傳出爆炸聲。

伊朗國家媒體引述伊朗革命衛隊（IRGC）表示，德黑蘭（Tehran）、大不里士（Tabriz）及伊斯法罕（Isfahan）等伊朗城市傳出爆炸聲。革命衛隊指出，以色列軍方在這次攻擊中使用「空射彈道飛彈」。

美國總統川普表示，以色列和伊朗之間新一波衝突，並不會影響美國與伊朗之間的和談。川普同時還說，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「並非可以決定事情的人」。

川普一直要求以色列停止攻擊黎巴嫩，以便留下能與伊朗達成結束戰爭協議的空間，他並曾為此在通話中以粗口怒斥尼坦雅胡。

然而，以色列稍早對貝魯特地區發動攻擊，這是美國上周宣布黎巴嫩停火計劃以來的首起攻擊事件。伊朗隨後以一輪飛彈反擊以色列作為報復，美伊和談面臨破局。但川普堅稱，結束這場大型戰爭的協商仍有望實現。

川普向金融時報表示：「這不會對和談有任何影響。決策者是我，全部的事我說了算。他（尼坦雅胡）並非可以決定事情的人。」

伊朗向以色列目標發射飛彈後的5小時，尼坦雅胡仍未就此次攻擊公開表態。