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中東戰爭第100天》伊朗時隔兩個月再襲以色列 最新發展一次看

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國以色列聯手攻伊第100天，美國新聞網站Axios報導，川普今天表示，他將致電以色列總理尼坦雅胡，敦促他不要就伊朗對以色列發射飛彈一事進行報復。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

根據Axios記者芮維（Barak Ravid）電話專訪內容，美國總統川普用尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的小名說：「我現在就要打電話給比比（Bibi），告訴他不要報復。」

川普說：「伊朗的攻擊沒有造成人員傷亡，希望以色列不會報復。如果比比選擇還擊，這場衝突只會像過去47年、甚至過去3000年一樣。我們和伊朗距離達成最終協議非常接近，這會是一項好協議。我不希望談判因為現在發生的事而功虧一簣。」

他敦促伊朗「重返談判桌，達成協議」。

川普在今天播出的訪談中還指出，他呼籲對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨展開「更精準的」打擊，並表示他不會要求將黎巴嫩衝突議題納入與伊朗的和平協議之中。

川普近日受訪時也表示，在與伊朗達成和平協議前，他不會解凍伊朗的資產，或是解除任何制裁。

以色列方面，以軍今天至少通報3波飛彈來襲，這是自4月8日伊朗和美國、以色列之間脆弱停火以來，以色列本土首度防空警報大作，以色列軍方警告，伊朗已犯下「嚴重錯誤」。

根據以軍說法，以境北部和中部大範圍地區，包括海法（Haifa）、塞沙里亞（Caesarea）以及海德拉（Hadera）等城鎮都響起空襲警報。

以色列國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）表示，只要獲得授權，軍方「立即強力打擊敵人」。

軍方發言人德弗林（Effie Defrin）在電視聲明中表示：「伊朗恐怖政權再次選擇恐怖主義道路，已犯下嚴重錯誤。」

伊朗動向

伊朗朝以色列發射多枚飛彈，德黑蘭當局表示，此舉是針對以色列今早空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊而發出的「警告」。

伊朗還說，若敵方進一步侵略，伊朗將有「更大規模」回應，會瞄準區域內所有美國和以色列的目標。

油價股匯動態

在週末休市後，國際油價今天開盤大漲逾3%，反映市場對伊朗自4月8日停火以來首度攻擊以色列的憂慮再度升高。

在早盤交易中，國際指標布倫特原油（BrentCrude）上漲3.29%，報每桶96.15美元；西德州中級原油（WTI）價格也上漲3.25%，報每桶93.48美元。

根據半島電視台統計，從2月底以來，全球至少146個國家調漲過汽油價格。

全球各國股市原本因為這場戰事大幅回落，在3月底，美國股市標準普爾500指數已較先前高點下跌了9.1%。

儘管戰火衝擊，但受到人工智慧（AI）半導體熱潮推動，標準普爾500指數近日又回升並創下歷史新高。

其他國家及組織

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）部長們今天決議，7月石油配額每日總計將增加18萬8000桶。分析人士認為，這一舉措不太可能對因中東戰爭而走高的油價產生影響。

根據OPEC+發布的聲明，在一場視訊會議中，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞、阿曼等OPEC+重要成員國的石油部長同意調高產量。

以色列 中東 伊朗 美國

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