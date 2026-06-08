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才答應川普按兵不動！德黑蘭凌晨傳爆炸聲 以色列證實攻擊伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列1日攻擊黎巴嫩南部。歐新社
以色列1日攻擊黎巴嫩南部。歐新社

伊朗7日連射4波飛彈報復以色列空襲黎巴嫩貝魯特，美國總統川普同日緊急致電以色列總理內唐亞胡敦促勿反擊。以色列國防軍8日證實，已對德黑蘭發動攻勢。另外，伊朗半官方的梅爾通訊社8日報導，伊朗首都德黑蘭凌晨傳出多起爆炸聲響。

以色列國防軍已在社群媒體發文證實，8日稍早打擊伊朗西部與中部的目標。

以色列7日空襲伊朗代理人真主黨位於貝魯特南部郊區的據點，造成至少2死、20傷；伊朗軍方隨即發射多波飛彈攻勢反擊。這是美伊4月停火以來德黑蘭首度鎖定耶路撒冷，是這場中東戰爭最嚴重的一次升級。

美國總統川普事後受訪喊話伊朗重回談判桌，且稱將要求內唐亞胡不要回擊。美媒引述知情官員透露，川普已要求以色列不要反擊，內唐亞胡在通話中「勉強同意」按兵不動。

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