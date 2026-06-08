伊朗射飛彈報復以色列 以軍：犯下嚴重錯誤

伊朗因黎巴嫩貝魯特（Beirut）遭遇襲擊，對以色列發射飛彈進行報復；以色列軍方今天警告，伊朗已犯下「嚴重錯誤」。

以色列軍方今天至少通報3波飛彈來襲，這是自4月8日伊朗和美國、以色列之間脆弱停火以來，以色列本土首度防空警報大作。

根據以軍說法，以境北部和中部大範圍地區，包括海法（Haifa）、塞沙里亞（Caesarea）以及海德拉（Hadera）等城鎮都響起空襲警報。

隨後，以色列國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）表示，只要獲得授權，軍方「立即強力打擊敵人」。

法新社報導，以軍今天在短時間內連續發表數份聲明，稱偵測到來自伊朗發射的多枚飛彈，而所有飛彈都已攔截下來。

以軍在回覆法新社詢問時表示，伊朗共發射了11枚飛彈。

軍方發言人德弗林（Effie Defrin）在電視聲明中表示：「伊朗恐怖政權再次選擇恐怖主義道路，已犯下嚴重錯誤。」

德黑蘭則稱，伊朗這波飛彈是針對以色列今早對貝魯特南郊空襲，而發出「警告」。

以色列表示，他們今早空襲，是鎖定貝魯特南郊的真主黨指揮中心。

伊朗又說，若敵方進一步侵略，伊朗將有「更大規模」回應，會瞄準區域內所有美國和以色列的目標。