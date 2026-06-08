伊朗停火後首度襲以色列 國際油價開盤飆漲逾3%

在週末休市後，國際油價今天開盤大漲逾3%，反映市場對伊朗自4月8日停火以來首度攻擊以色列的憂慮再度升高。

法新社報導，在早盤交易中，國際指標布倫特原油（Brent Crude）上漲3.29%，報每桶96.15美元；西德州中級原油（WTI）價格也上漲3.25%，報每桶93.48美元。

在中東戰事邁入第100天之際，伊朗7日朝以色列發射數枚飛彈，以色列稱已成功攔截，這波攻擊使原已脆弱的停火局勢再度承受壓力。