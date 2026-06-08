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伊朗以色列一觸即發！川普緊急通話以總理 內唐亞胡回應曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列7日打擊黎巴嫩貝魯特南部郊區，引發伊朗飛彈報復。知情人士稱，美國總統川普（右）同日緊急通話以總理內唐亞胡（左）不要還擊，要求為美伊外交談判爭取更多時間。法新社
以色列7日打擊黎巴嫩貝魯特南部郊區，引發伊朗飛彈報復。知情人士稱，美國總統川普（右）同日緊急通話以總理內唐亞胡（左）不要還擊，要求為美伊外交談判爭取更多時間。法新社

以色列7日打擊黎巴嫩真主黨位於貝魯特南部郊區據點，伊朗隨即發射至少4波飛彈反擊以色列。美國總統川普同日受訪警告以色列不要報復，並緊急通話以總理內唐亞胡要求為美伊外交談判爭取更多時間；隨後內唐亞胡在通話中「勉強同意」（pseudo agreed）按兵不動。

以色列軍方7日打擊真主黨位於貝魯特南部郊區的據點，根據黎巴嫩衛生部，這是行動造成至少2死、20傷。美國高層表示，川普政府並未對以色列空襲貝魯特開綠燈。

政治新聞網Axios引述一名美國高層官員與以色列消息人士描述，川普在通話中要求內唐亞胡暫緩報復行動，稱因為「就協議來說，我們快要取得成果了」。

內唐亞胡提出反駁，但最後「勉強同意」按兵不動。

這名美國官員說：「我們認為總統爭取到了一點時間。他相當堅持認為，我們接近與伊朗達成協議。我不認為以色列即將發動攻擊。」他進一步形容，這次通話較上周兩人緊張的通話更平和，川普也沒有對內唐亞胡提高音量。

這名官員還說：「我們正處於一個關鍵時刻，既然已經進入最後關頭，為何要危及一項可能達成的協議？總統認為，我們已經在這件事上耗了3個月，現在是結束這件事的時候。」

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