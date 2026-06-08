川普告訴FT：我說了算 內唐亞胡別無選擇只有接受美伊協議一途

美國總統川普表示，以色列總理內唐亞胡別無選擇，只有接受美國和伊朗談成的任何協議一途，因為美國總統才有決定權。

川普接受英國金融時報（FT）電話訪問時說：「他沒有選擇。我說了算。所有事都是我說了算。納坦雅胡說的不算。」

就在川普發表上述談話前不久，伊朗向以色列發射了一波彈道飛彈，這是自 4 月初達成停火協議以來最嚴重的違約行為。川普另對福斯新聞（Fox News）說，他會指示內唐亞胡克制，勿對伊朗報復，這立場和以色列軍方的表態相左。

川普說，伊朗的攻擊並未改變他完成美伊談判的意願。他對金融時報說：「這不會對協議產生任何影響。」

「至於最終結果如何，我們走著瞧。不過，這幾波（對以色列的飛彈）攻擊完全沒有造成影響。這種事可以說已持續3,000年了，或者少說也有47年，看你怎麼算。」

美國副總統范斯4月初主導美伊首輪談判以來，川普這次立場顯得保守，對於美伊達成協議在望的態度並不樂觀。川普說：「我想談判還在進行中，就看後續發展如何。」

若美伊談判因「各項條件」談不攏而破局，美國會採取什麼行動？川普說，他會考慮對伊朗發動突襲。

他說：「這代表兩件事。第一，意味著我們可能會採取行動，徹底解決先前軍事攻擊未竟之處。或者，這也代表我們會繼續封鎖伊朗，因為封鎖手段造成的威力，恐怕比過去對伊朗發動的任何攻擊都更強大。」