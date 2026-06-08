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川普告訴FT：我說了算 內唐亞胡別無選擇只有接受美伊協議一途

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
MORRISTOWN, NEW JERSEY - JUNE 5: U.S. President Donald Trump steps off of Air Force One after landing at Morristown Airport on June 5, 2026 in Morristown, New Jersey. President Trump is spending the weekend at Trump National Golf Club Bedminster after holding an event at Custer Farms in Chippewa Falls, Wisconsin. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)【作者：法國新聞社，日期：2026-06-05，數位典藏序號：20260606102438570】
MORRISTOWN, NEW JERSEY - JUNE 5: U.S. President Donald Trump steps off of Air Force One after landing at Morristown Airport on June 5, 2026 in Morristown, New Jersey. President Trump is spending the weekend at Trump National Golf Club Bedminster after holding an event at Custer Farms in Chippewa Falls, Wisconsin. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)【作者：法國新聞社，日期：2026-06-05，數位典藏序號：20260606102438570】

美國總統川普表示，以色列總理內唐亞胡別無選擇，只有接受美國和伊朗談成的任何協議一途，因為美國總統才有決定權。

川普接受英國金融時報（FT）電話訪問時說：「他沒有選擇。我說了算。所有事都是我說了算。納坦雅胡說的不算。」

就在川普發表上述談話前不久，伊朗向以色列發射了一波彈道飛彈，這是自 4 月初達成停火協議以來最嚴重的違約行為。川普另對福斯新聞（Fox News）說，他會指示內唐亞胡克制，勿對伊朗報復，這立場和以色列軍方的表態相左。

川普說，伊朗的攻擊並未改變他完成美伊談判的意願。他對金融時報說：「這不會對協議產生任何影響。」

「至於最終結果如何，我們走著瞧。不過，這幾波（對以色列的飛彈）攻擊完全沒有造成影響。這種事可以說已持續3,000年了，或者少說也有47年，看你怎麼算。」

美國副總統范斯4月初主導美伊首輪談判以來，川普這次立場顯得保守，對於美伊達成協議在望的態度並不樂觀。川普說：「我想談判還在進行中，就看後續發展如何。」

若美伊談判因「各項條件」談不攏而破局，美國會採取什麼行動？川普說，他會考慮對伊朗發動突襲。

他說：「這代表兩件事。第一，意味著我們可能會採取行動，徹底解決先前軍事攻擊未竟之處。或者，這也代表我們會繼續封鎖伊朗，因為封鎖手段造成的威力，恐怕比過去對伊朗發動的任何攻擊都更強大。」

以色列 伊朗 美國

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