油價開盤漲逾3%布蘭特觸96美元 伊朗又射飛彈轟以色列…川普急喊夠了

國際油價今天（8日）開盤後一度大漲逾3%，因為伊朗向以色列發射數波飛彈，使原本脆弱的停火局勢面臨威脅，而結束戰爭的談判也停滯。

布蘭特原油8月期貨一度飆升3.6%，至每桶96.47美元，稍後漲幅收斂至2.77%；西德州中級原油（WTI）7月期貨盤中一度大漲3.7%，逼近每桶94美元，之後回吐部分漲幅，但漲幅仍達2.6%。

伊朗最高領袖的軍事顧問軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）向半官方媒體「伊朗學生通訊社」表示，這次對以色列發射飛彈是「警告以國停止在黎巴嫩的敵對行動」。

以色列軍方表示，所有飛彈均已被攔截，未造成任何人員傷亡。

伊朗這次新攻擊發生在以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨衝突升級之後。周日清晨，真主黨襲擊以色列北部目標；以軍則以空襲回應，攻擊貝魯特南郊，造成2人死亡、11人受傷。與此同時，美國與伊朗在達成臨時協議以結束戰爭方面進度停滯。

美國總統川普在伊朗最新攻擊行動後，接受福斯新聞訪問時表示，他仍希望透過談判解決問題，並敦促伊朗重返談判桌。據報導，他說：「你們已經發射了飛彈，這樣就夠了。」川普同時批評以色列周日在貝魯特發動的空襲。

川普另外向新聞媒體Axios表示，將敦促以色列總理內唐亞胡不要進行報復行動。

川普在接受金融時報訪問時表示，以色列領導人必須接受美國與伊朗達成的任何協議。他說：「由我做決定。我做所有決定。」並補充說：「內唐亞胡並不是決策者。」

過去一周是自4月8日左右停火生效以來最嚴重的一次局勢升溫。美伊談判陷入僵局，主要爭議包括數十億美元遭凍結的伊朗資產，以及以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨之間的衝突。

真主黨上周拒絕接受由美國斡旋、並由美國國務院在數小時前宣布的以黎停火協議。

伊朗則要求，必須先在黎巴嫩停火，才能與美國達成協議。伊朗最高領袖穆吉塔巴·哈米尼的一名軍事顧問向CNN表示：「是否達成協議，球現在在川普那一邊。」

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「這個周末以色列與伊朗之間的衝突升級，再次顯示停火協議有多麼脆弱。敵對行動增加，意味著更高的地緣政治風險，可能使荷莫茲海峽關閉時間超出預期，同時也提高伊朗進一步限制紅海航運的可能性。」

周日，美軍中央司令部表示，擊落兩架威脅荷莫茲海峽國際海運交通的伊朗攻擊型無人機。此前，伊朗於周五向巴林與科威特發射六枚彈道飛彈，但都遭到攔截；美軍則對伊朗沿海監視雷達設施發動攻擊。

即便美伊最終達成和平協議，石油供應恢復正常仍將面臨多重障礙，包括必須清除荷莫茲海峽內的水雷、已停產的油田可能需要數月才能重啟，並且修復因無人機與飛彈襲擊造成的能源基礎設施損害。

另一方面，OPEC+ 同意將7月份的石油產量配額再提高每日18.8萬桶。然而，由於波斯灣出口通道受阻，多數成員國實際上難以落實這項增產計畫。